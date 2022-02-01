LIXIL住宅研究所调查显示，看似许多男性喜欢做家务，但实际女性家务负担大

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“好嘞，今天吃咖喱！”——到了星期天，当爸爸熬好鸡架高汤，将买来的好几种香辛料拌在一起准备动手做咖喱时，孩子们无不欢欣雀跃。爸爸的手艺确实不错。不过，平时在公司忙了一天后，疲惫不堪地回到家里的他们，却完全没有下厨的心情和精力。

LIXIL住宅研究所（总部位于东京）针对全国500名有孩子的20到49岁家长实施的调查显示，29.6%的女性受访者表示“喜欢做日常家务”，而男性受访者的这一比例达到了39.7%，比女性高出了约10个百分点。

如果看到这个数据便想当然地认为“许多男性喜欢做家务！”，那就太过武断了。

关于夫妻二人目前的家务分工比例，回答“妈妈承担80%”的男性和女性受访者占比均居首位。反映出女性承担的家务负担明显偏多，只有在有余力的时候，或者只承担擅长领域家务的时候，男性才会感到“喜欢”。

顺便提一句，回答“妈妈100%”和“妈妈80%”的女性受访者占比合计为72.7%，男性占比合计为49.5%，两者相差23.2个百分点。这种认识的差异，或许是因为妻子觉得“家务全都甩给了自己来做”，而丈夫却认为“自己并没有把家务全部推给妻子”。

标题图片: PIXTA

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