高中生修学旅行目的地前三名：长崎、冲绳和广岛

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受到新冠疫情影响，2020年半数以上初高中取消了修学旅行。而那些开展了修学旅行的学校，则表现出了避开东京、大阪、京都等大城市圈的倾向。

公益财团法人日本修学旅行协会针对全国初高中实施的问卷调查显示，2020年高中修学旅行目的地第一名是长崎，而在上一次调查中（2019年），它仅位列第八。另外，广岛、北海道和熊本等地的排名均有所上升，成功跻身前十名。与之相对的是，上一次调查时排名靠前的京都、东京和大阪等大城市，呈现出名次下降的倾向。据分析，个中一个重要原因，是疫情导致了许多学校纷纷避免选择大城市，以期减低感染风险。

调查统计了排名在前20位的都道府县，第二名是冲绳县（上次排名第一），第三往后分别是广岛、大阪、北海道、兵库、福冈、京都、熊本和鹿儿岛。上一次排名第四的东京和第六的千叶均未进入前20位。

高中修学旅行目的地TOP20（2020年度）

19年度调查排名 1 长崎 8 2 冲绳 1 3 広島 11 4 大阪 2 5 北海道 7 5 兵库 8 7 福冈 10 8 京都 3 9 熊本 18 10 鹿儿岛 16 11 岩手 20名以外 12 长野 13 12 三重 20名以外 14 山梨 20名以外 15 宫城 20名以外 15 岐阜 20名以外 15 香川 18 18 冈山 20 19 石川 20名以外 20 新潟 15 20 奈良 5

（依据日本修学旅行协会调查数据制作而成）

初中修学旅行目的地方面，京都和奈良分列第一和第二，排名与上一次相同。值得注意的是，这次山梨（上次排名第13）与奈良并列第二，长野排名第四（上次排名第16），北海道（上次排名第12）和三重（上次未进入前20）并列第五，和高中修学旅行目的地的情况一样，远离大都市圈的地区，排名考前，出现上升倾向。

初中修学旅行目的地TOP20（2020年度）

19年度排名 1 京都 1 2 奈良 2 2 山梨 13 4 长野 16 5 北海道 12 5 三重 20名以外 7 栃木 18 8 静冈 17 9 岩手 15 10 兵库 11 10 长崎 9 12 广岛 7 12 岐阜 20名以外 14 宫城 20名以外 14 福岛 20名以外 14 大阪 4 17 新潟 20名以外 17 香川 20名以外 17 鹿儿岛 18 20 千叶 5 20 和歌山 20名以外 20 熊本 14

（依据日本修学旅行协会调查数据制作而成）

另外，同期实施的新冠疫情影响调查显示，1134所高中中，仅有24所（2.1%）学校表示按原计划组织实施了修学旅行，60%以上的学校（697所）表示“取消了”计划。包括推迟至第二年的学校在内，有390所学校（34.3%）表示对原定计划进行了调整。初中方面，参与调查的1030所学校中，仅有14所学校按原计划组织了修学旅行活动，530所（51.5%）“取消了”计划，486所（47.2%）“调整了”计划。

标题图片：PIXTA

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