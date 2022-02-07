国债发行余额首次突破1000万亿日元

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本届政府备受关注的一项经济提振措施，是针对18岁以下儿童每人发放10万日元抗疫补助金。对于有孩子的家庭来说，这无疑是一场及时雨，但政府债务最终会落到下一代人身上，意味着孩子们未来将会背负沉重负担。

为实现岸田文雄首相提出的“经济增长与收入分配良性循环”目标，加入经济提振措施后的2021年度补充预算案达到了35.9895万亿日元，创下历史新高，政府将追加发行22.058万亿日元国债作为财政收入。受此影响，2021年度的新发国债额将达到65.655万亿日元。

为防控新冠疫情而三次追加编制补充预算案后，2020年度的新发国债额达到了史无前例的108万亿日元，政府借款占财政收入的比例（国债依赖度）高达73.5%。2021年度的国债发行额也仅次于2020年度的规模。应对新冠疫情这种特殊事态而采取的非常规手段，正导致举债度日的状况愈演愈烈。

受追加发行国债的影响，2021财年末的国债余额预计将首次突破1000万亿日元大关，达到1004万亿日元。按人均计算，相当于日本国民每人808万日元，四口之家则超过了3200万日元。尽管在超低利率政策下，产生的利息很少，但如果经济状况发生变化，导致利率政策转向，那么利息偿付压力就会加大。

标题图片: 路透社

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