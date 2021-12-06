爱子公主成为成年皇族：照片回顾20年成长历程

爱子公主成为成年皇族：照片回顾20年成长历程文化
12月1日，德仁天皇和皇后之女爱子公主迎来20岁生日，正式成为成年皇族。本文将用多幅照片回顾她20年的成长历程。
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1993年6月，德仁天皇和皇后结为伉俪。8年之后，他们翘首以盼的孩子在全日本的祝福中诞生。
敬宫爱子的名字出自儒家四书《孟子》中教诲世人品德修养的一节，其曰“仁者爱人，有礼者敬人，爱人者，人恒爱之，敬人者，人恒敬之。”
“着绔之仪”是宫中一项传统活动，相当于民间“七五三节（传统儿童节）”的活动。皇子皇女长到5岁左右，要穿着天皇和皇后赐予的“童形（儿童和服）”。
爱犬是家庭成员
皇后雅子非常喜欢狗，结婚以前就养过狗。结婚后，夫妇二人收养了赤坂御用地内一只流浪狗生下的小狗。
这只小狗经常作为“家庭的一员”出现在天皇一家的照片中。可以看出，对于爱子来说，小狗也是不可替代的伙伴。
遒劲有力的毛笔字
爱子每年都参加宫内厅职员工会文化节美术展，参展作品包括书法、装饰作品和手工艺品等。
2008年参展的书法作品是她最喜欢的“犬”字。即便今天看来，也能感受到欢欣雀跃、呼之欲出的生命感。或许是从小在雅子的指导下不断练习的结果，爱子的运笔舒展自如，遒劲有力。
爱子三四岁的时候，有一次曾在东京一家儿童福利院和同龄的孩子们一起使用颜料和黏土玩耍，还参加了音乐节奏游戏，锻炼了表达能力。
仔细观察她参加宫内厅职员文化节展出的装饰作品，就会发现其中也有她最喜欢的狗狗。
爱子从小学高年级开始加入管弦乐兴趣小组，负责演奏大提琴。2013年的“学习院联合演奏会”上，父女二人还曾联袂演出。
|名字
|爱子
|称号
|敬宮
|生日
|2001(平成13)年12月1日
|徽印
|五叶踯躅
|学业
|学习院大文学系日语日本文学专业在学
标题图片：迎来1岁生日之际，在前往皇居之前，皇太子从雅子手中接过爱子（2002年12月1日，记者团代表摄影，时事社）
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