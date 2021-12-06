爱子公主成为成年皇族：照片回顾20年成长历程

日本信息库

12月1日，德仁天皇和皇后之女爱子公主迎来20岁生日，正式成为成年皇族。本文将用多幅照片回顾她20年的成长历程。

1993年6月，德仁天皇和皇后结为伉俪。8年之后，他们翘首以盼的孩子在全日本的祝福中诞生。

敬宫爱子的名字出自儒家四书《孟子》中教诲世人品德修养的一节，其曰“仁者爱人，有礼者敬人，爱人者，人恒爱之，敬人者，人恒敬之。”



雅子怀抱爱子离开宫内厅医院（路透社）

“着绔之仪”是宫中一项传统活动，相当于民间“七五三节（传统儿童节）”的活动。皇子皇女长到5岁左右，要穿着天皇和皇后赐予的“童形（儿童和服）”。



“着绔之仪”，2006年11月11日（记者团代表摄影，路透社）

爱犬是家庭成员

皇后雅子非常喜欢狗，结婚以前就养过狗。结婚后，夫妇二人收养了赤坂御用地内一只流浪狗生下的小狗。

这只小狗经常作为“家庭的一员”出现在天皇一家的照片中。可以看出，对于爱子来说，小狗也是不可替代的伙伴。



雅子和爱子在神宫外苑散步时遇到一只随主人散步的金毛犬，两人开怀一笑（2002年11月21日，时事社）



一家人牵着小狗在赤坂御用地散步（摄于2008年11月4日，宫内厅提供，路透社）



一家人前往御料牧场时，爱子怀抱爱犬“尤莉”（2009年5月，时事社）



（摄于2011年11月，宫内厅提供，路透社）



（摄于2020年11月，宫内厅提供，路透社）



德仁天皇和皇后的长女爱子公主佩戴头冠和勋章，身着正装礼服，出席成人礼活动 （2021年12月5日于皇居 宫殿西门，记者团代表摄影，路透社）

遒劲有力的毛笔字

爱子每年都参加宫内厅职员工会文化节美术展，参展作品包括书法、装饰作品和手工艺品等。

2008年参展的书法作品是她最喜欢的“犬”字。即便今天看来，也能感受到欢欣雀跃、呼之欲出的生命感。或许是从小在雅子的指导下不断练习的结果，爱子的运笔舒展自如，遒劲有力。



左：雅子手把手地教爱子练习书写自己的名字（2005年1月，宫内厅提供，路透社）；右：参加宫内厅职员工会文化节美术展的书法作品（2008年12月，记者团代表摄影，时事社）



参加宫内厅职员文化节美术展的书法作品（2012年12月，记者团代表摄影，时事社）



参加宫内厅职员工会文化节美术展的书法作品（2013年12月11日，时事社）

爱子三四岁的时候，有一次曾在东京一家儿童福利院和同龄的孩子们一起使用颜料和黏土玩耍，还参加了音乐节奏游戏，锻炼了表达能力。

仔细观察她参加宫内厅职员文化节展出的装饰作品，就会发现其中也有她最喜欢的狗狗。



用手沾满颜料画画（2005年11月，宫内厅提供，路透社）



爱子参加宫内厅职员文化节美术展的作品（2010年12月8日，记者团代表摄影）（时事社） 参加宫内厅职员工会文化节美术展的作品（时事社，摄于2013年）

爱子从小学高年级开始加入管弦乐兴趣小组，负责演奏大提琴。2013年的“学习院联合演奏会”上，父女二人还曾联袂演出。



皇太子（舞台上右起第二人）和爱子（舞台下左侧第一列左三）在学习院联合演奏会上联袂献艺（2013年4月，记者团代表摄影，时事社）

名字 爱子 称号 敬宮 生日 2001(平成13)年12月1日 徽印 五叶踯躅 学业 学习院大文学系日语日本文学专业在学

标题图片：迎来1岁生日之际，在前往皇居之前，皇太子从雅子手中接过爱子（2002年12月1日，记者团代表摄影，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。