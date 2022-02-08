日本人最为担忧的问题：健康和自然灾害

日本信息库

近日一份调查显示，相较于被卷入犯罪案件或遭遇事故，受访者更担心自身健康问题和自然灾害，之所以出现这样的结果，或许是因为日本治安良好？

2021年10月日本著名的安防企业西科姆（SECOM）实施了一项《日本人不安意识调查》。针对“最近是否感到不安”这个问题，表示 “感到不安”和“比较不安”的受访者比例合计达到了71.8%。从性别和年龄来看，这一比例最高的是30到39岁和20到29岁这两个年龄段的女性受访者，分别达到了88%和86%。60岁以上女性受访者的这一比例最低，为52%。

有关不安（多选），选择“身体健康”的受访者最多，占比为63.5%，其次为“晚年生活和养老金”（56.3%）、“地震”（46.2%）。

从首次实施此项调查的2012年开始直到2019年，连续八年位列受访者不安之首的是“晚年生活和养老金”，而在发生新冠疫情的2020年实施的调查中，选择“疫情扩散”的受访者比例达到61.7%，占据了榜首。2021年10月实施调查时，恰逢全面解除紧急状态宣言，所以对“疫情扩散”感到不安的受访者比例下降到了38.4%。

或许是因为日本治安状况良好，受访者中担心健康问题和自然灾害的比例大幅超过了担心被卷入犯罪或遭遇事故的比例。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。