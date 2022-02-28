调查显示，半数新冠病毒既往感染者出现后遗症

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东京都世田谷区针对新冠病毒既往感染者实施的调查显示，表示“出现过”和“（现在还）有”后遗症的受访者比例合计约达50%，从具体症状来看，嗅觉障碍最为突出。

世田谷区根据截至2021年4月15日区卫生所收到的感染通报单数据，向大约9000名既往感染者提出希望配合参与问卷调查的请求。7月到8月期间，共计收到3710份有效回答。

表示在出院日或疗养结束日以后“出现过后遗症”或“（现在还）有后遗症”的受访者比例达到48.1%。从性别来看，女性（54.3%）大幅高于男性（41.9%）。从年龄来看，30到39岁（53.0%）、40到49岁（54.2%）、50到59岁（54.6%）这三个年龄段比例较高。

针对回答“出现过后遗症”或“有后遗症”的受访者进一步询问具体症状（多选）的结果显示，选择“嗅觉障碍（难以感知气味）”的受访者最多，占比为54.4%，然后依次是“全身倦怠感（乏力、沉重感）”（50.0%）、“味觉障碍（难以尝出味道）”（44.8%）、“咳嗽”（34.5%）、“呼吸困难”（29.8%）、“头痛”（25.4%）等。

关于持续三个月以上、对日常生活造成影响的症状，选择嗅觉障碍的受访者最多，占比为38.7%，然后依次是全身倦怠感（28.0%）、味觉障碍（21.7%）、注意力下降（20.5%）、睡眠障碍（18.5%）、呼吸困难（17.6%）等。

另外，既往感染者的疗养时间平均为15.5天，从时间长短来看，“13到15天”的受访者最多，占比为29.6%，然后依次是“8到10天”（25.8%）、“20天以上”（17.5%）、“7天以下”（16.9%）等。

标题图片：PIXTA

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