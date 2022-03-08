2021年日本食品出口首次突破万亿

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近年来，由于日韩关系的恶化，以及新冠疫情的影响，日本农林水产品的出口额一直徘徊不前。但在2021年，全年突破1万亿日元大关。

从农林水产省发布的2021年1至10月的统计来看，“农林水产品和食品”的出口总额达9734亿日元，同比增长28%，并且全年实现“农产品出口额破万亿”目标。

从门类来看，农产品出口6499亿日元，水产品出口2401亿日元，林产品出口467亿日元。农产品方面，由于日本酒和日本威士忌受到国际市场欢迎，酒精饮料等加工食品出口额达到了3749亿日元，畜产品为908亿日元，谷物为453亿日元，蔬菜和水果为416亿日元。得益于因疫情影响而陷入停滞的经济活动重启，对中国大陆出口额达到了1841亿日元（同比增长40.2%），对中国香港出口额达1778亿日元（同比增长8.8%），对美出口额达1371亿日元（同比增长43.8%），均实现了大幅增长。

此前，借着跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和日欧经济合作协定（EPA）的东风，日本政府曾提出“2019年出口破万亿”的目标，但当年日韩关系恶化导致对韩出口大幅下滑，出口整体增长乏力。2020年受到新冠疫情全球蔓延的影响，牛肉和扇贝等餐厅用高档食材出口减少，又拖累了整体增速。

目前，日本政府提出的目标是2025年农林水产品和食品出口总额达到2万亿日元，2030年达到5万亿日元。

标题图片 : PIXTA

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