“难道弱者就不配活着吗？”——被疫情逼入苦境的遗孤家庭现状

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新冠疫情导致经济活动停滞，一些父母因疾病或事故离世的单亲家庭在经济上陷入了苦境。

在日本国内外广泛开展遗孤帮扶活动的非政府组织“Ashinaga育英会”（Ashinaga意为“长腿叔叔”——译注）针对3994名接受该组织奖学金资助的高中生监护人实施的问卷调查显示，截至2021年9月，有工作的家长平均月度纯收入为146730日元。比一般劳动者的收入水平（245000日元，基于《工资结构基本统计调查》的推算值）低了大约10万日元。

同时，27.6%的受访者表示“没有收入或没有工作”，将无业人员计算在内的平均月度纯收入为106485日元。

81.5%的受访者为母亲（=父亲因疾病或事故离世），58.7%为非正式员工。本来工资水平就偏低，再加上工作不稳定，19.5%的受访者都有过在新冠疫情期间离职或转职的经历。离职或转职的受访者中，45.5%是因为（雇佣方）“终止雇佣”，与本人的工作意愿无关，还有不少人没有了收入。

关于如何筹措生活费，回答“动用存款或保险金”的受访者最多，占比为56.7%，还有一些家庭的孩子出去打工或者家长增加自己的工作时间，可见不少人为了尽可能多一点收入，都在艰辛劳动。即便如此，仍有一些家庭不得不让孩子停止课余兴趣活动和补习班，甚至放弃升学。

在问卷调查的自由填写栏内，一些受访者写下了“虽然同时兼了几份工，但主要工作受到疫情影响，营业收入减少，被老板解雇了”“孩子上网课的电脑坏了，但是家里没有现金买新的”“为省钱不敢给孩子买爱吃的东西，觉得非常对不起总是笑着面对自己的孩子”“难道弱者就不配活着吗”等悲伤的留言。

标题图片 : PIXTA

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