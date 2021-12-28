八成企业发放冬季奖金

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近段时间，虽然日本国内新冠病毒感染人数降到了较低水平，但奥密克戎毒株的扩散令人不寒而栗。希望明年经济能够真正实现复苏！

帝国数据库公司2021年11月对全国23679家企业实施的调查（收到11504份有效回答）显示，尽管新冠疫情已经持续了长达两年之久，但仍有80.3%的受访企业回答会发放2021年冬季奖金（包含年终奖、一次性奖金、红包等）。

回答“有”奖金的企业中，18.5%奖金有所“增加”，42.4%“持平”，19.4%“减少”。5.1%实现了连续两年增加。

从行业类型来看，在精密机械、医疗器具、钢铁及有色金属工业等“制造业”中，奖金有所“增加”的企业比例达到了24.7%，比2020年上升了10个百分点以上。

另有12.0%的企业表示“没有奖金”。其中，五成以上的旅馆及酒店业，四成以上的纤维、纤维制品及服饰零售企业没有奖金。

标题图片 : PIXTA

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