温泉胜地排行榜出炉，群马县草津温泉夺魁

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被称为火山列岛的日本，也是世界上屈指可数的温泉大国。原本作为治疗和疗养地发展起来的温泉胜地，如今已经成为现代人放松身心的场所。

Recruit公司旗下旅游调查与研究机构“Jalan研究中心”实施的温泉胜地相关调查显示，群马县草津温泉在“还想再去的温泉胜地”中排名第一。

调查实施于今年8月，对象为全国237个温泉胜地，共计收到13961份有效回答。自2007年首次实施调查以来，神奈川县箱根温泉已连续15年蝉联榜首，草津温泉今年首次夺魁。虽然前十名的顺序略有变动，但阵容与上一年基本相同。

另外，“想找机会去一次”的温泉胜地排行榜上，乳头温泉（秋田县）、草津温泉（群马县）和由布院温泉（大分县）分列前三名。

还想再去的温泉排行榜

排名（去年排名） 温泉胜地 得票 1（2） 草津（群馬） 2565 2（1） 箱根（神奈川） 2485 3（3） 登別（北海道） 1748 4（4） 道后（爱媛） 1668 5（5） 別府（大分） 1395 6（7） 有马（兵库） 1373 7（6） 黑川（熊本） 1279 8（9） 热海（静冈） 1228 9（8） 由布院（大分） 1199 10（10） 下吕（岐阜） 1191

出处：Recruit

草津温泉

群马大学发布的研究报告称“草津温泉具有冠状病毒灭活效果”，为此引发了广泛关注。有关方面在温泉周边设置了据称“可以替代酒精消毒”的“温泉洗手池”，积极开展防控措施，有效缓解了有孩子的家庭和老年人的不安情绪。



草津温泉（pixta）

箱根温泉

自江户时代开始，作为五街道之一的东海道沿线温泉地逐渐发展起来。从箱根火山山脚到山腰，散布着许多温泉小镇。这里的另一大优势是交通便利，可以乘坐公共交通工具轻松到达。



箱根 大涌谷（pixta）

登別温泉

温泉的水质有9种，而且水量充沛，是北海道地区人气超高的温泉胜地



登別温泉 奥之汤（pixta）

道后温泉

《日本书纪》中也有记载，是与有马温泉（兵库）和白滨温泉（和歌山）齐名的日本三大古温泉之一。当年前往松山市担任英语教师的夏目漱石，非常喜欢近代日式建筑风格的道后温泉本馆，曾在自己的代表作《少爷》中大加赞赏。



道后温泉（pixta）

別府温泉乡

以自古就闻名四方的别府八汤为中心，别府市内各地分布着多达数百个温泉点。泉眼数量和温泉水量均居日本全国之首。



別府温泉乡（pixta）

乳头温泉

被山毛榉原生林环抱的山间温泉乡。从市区过去交通不太方便，也恰恰是这个原因，让这里成为了静谧的休养胜地。



乳头温泉 足浴（pixta）

标题图片：小雪飘飞的露天温泉（Pakutaso）

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