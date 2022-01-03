温泉胜地排行榜出炉，群马县草津温泉夺魁

温泉胜地排行榜出炉，群马县草津温泉夺魁旅游 财经 文化
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Recruit公司旗下旅游调查与研究机构“Jalan研究中心”实施的温泉胜地相关调查显示，群马县草津温泉在“还想再去的温泉胜地”中排名第一。
调查实施于今年8月，对象为全国237个温泉胜地，共计收到13961份有效回答。自2007年首次实施调查以来，神奈川县箱根温泉已连续15年蝉联榜首，草津温泉今年首次夺魁。虽然前十名的顺序略有变动，但阵容与上一年基本相同。
另外，“想找机会去一次”的温泉胜地排行榜上，乳头温泉（秋田县）、草津温泉（群马县）和由布院温泉（大分县）分列前三名。
还想再去的温泉排行榜
|排名（去年排名）
|温泉胜地
|得票
|1（2）
|草津（群馬）
|2565
|2（1）
|箱根（神奈川）
|2485
|3（3）
|登別（北海道）
|1748
|4（4）
|道后（爱媛）
|1668
|5（5）
|別府（大分）
|1395
|6（7）
|有马（兵库）
|1373
|7（6）
|黑川（熊本）
|1279
|8（9）
|热海（静冈）
|1228
|9（8）
|由布院（大分）
|1199
|10（10）
|下吕（岐阜）
|1191
出处：Recruit
草津温泉
群马大学发布的研究报告称“草津温泉具有冠状病毒灭活效果”，为此引发了广泛关注。有关方面在温泉周边设置了据称“可以替代酒精消毒”的“温泉洗手池”，积极开展防控措施，有效缓解了有孩子的家庭和老年人的不安情绪。
箱根温泉
自江户时代开始，作为五街道之一的东海道沿线温泉地逐渐发展起来。从箱根火山山脚到山腰，散布着许多温泉小镇。这里的另一大优势是交通便利，可以乘坐公共交通工具轻松到达。
登別温泉
温泉的水质有9种，而且水量充沛，是北海道地区人气超高的温泉胜地
道后温泉
《日本书纪》中也有记载，是与有马温泉（兵库）和白滨温泉（和歌山）齐名的日本三大古温泉之一。当年前往松山市担任英语教师的夏目漱石，非常喜欢近代日式建筑风格的道后温泉本馆，曾在自己的代表作《少爷》中大加赞赏。
別府温泉乡
以自古就闻名四方的别府八汤为中心，别府市内各地分布着多达数百个温泉点。泉眼数量和温泉水量均居日本全国之首。
乳头温泉
被山毛榉原生林环抱的山间温泉乡。从市区过去交通不太方便，也恰恰是这个原因，让这里成为了静谧的休养胜地。
标题图片：小雪飘飞的露天温泉（Pakutaso）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。