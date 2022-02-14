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日本的老龄化程度在全球位居前列。百岁老人也在年年增加，2021年达到了86510人。近日一份针对100名生活可以自理、没有住院的健康百岁老人实施的调查结果出炉，他们的长寿秘诀是什么呢？

Q’sai（总部位于福冈市）公司从2016年起，通过每年对100名100岁以上老人（卧床不起和住院的老人除外）及其家人的询问了解，调查掌握了健康百岁老人的实际生活情况。 2021年5月到7月期间，该公司实施了今年的百人调查。关于“长寿秘诀”，半数以上（51名）受访者选择了“不挑食”“坚持一天三顿”“多吃蔬菜”等选项，基本都与“饮食”有关。其中还有人“每晚要喝一杯酒”。另外，有36人回答“心态积极”“不纠结，一切向前看”。

健康百岁老人的饮食方面，几乎每天都吃的是食物前三名分别是“大米”（59人）、“蔬菜”（45人）和“奶制品”（25人）。大米是能量来源，蔬菜富含维生素和微量元素，从奶制品中可以摄取骨骼和牙齿所不可缺的钙质，许多长寿老人都养成了食用这些身体必需物质的习惯。

为了多吃蔬菜，许多老人将蔬菜炖煮加热，以方便咀嚼，也有人将蔬菜打成菜汁或放在汤里食用。

100名调查对象的实际年龄平均为101.45岁。当被问及年龄意识，也就是他们感觉自己多少岁时，那些每天做事等活动身体31分钟以上者，在“体力方面”感觉为89.9岁，“精神方面”感觉为83.3岁，也就是自我感觉比实际年龄年轻了10岁以上。

标题图片: PIXTA

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