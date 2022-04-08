人生百年时代，健康和财富最重要，但对金融知识缺乏自信

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日本已经成为全球第一梯队的长寿大国。不过，长寿意味着需要足够过一辈子的大笔钱财。而接受过金融教育的人寥寥无几，民众普遍对金融产品一窍不通？

AXA生命保险公司针对全国1000名20到69岁进行了一项“享受人生百年时代所需的素质”的调查。结果显示，选择“健康”的受访者最多，占比为51.6%（女性58.4%，男性44.8%），“金融”的支持率为50.0%（女性51.2%，男性48.8%），以微小差距屈居第二。可以看出，许多人觉得除了健康之外，长寿时代也需要掌握金融知识。第三位开始依次是“信息”“IT”“家务”“护理”。

然而，当被问及接受金融教育的经历时，6.4%的受访者回答在“学校和工作单位以外的研讨会”接受过金融教育，5.3%回答“工作单位”，84.6%表示“没有接受过”，让人大跌眼镜。这意味着长期以来人们没有机会学习掌握这种必要的知识。

对自己的金融素质没有自信的人很多，“不太有自信”和“完全没有自信”者的合计，男女受访者分别占到76.2%和87%。

关于在金融领域有自信的项目，回答“家庭收支管理”的受访者比例最高，但占比也只有18.9%。回答“创造资产”的受访者占比为10.3%，“股票或债权”“投资信托”“养老金或保险”等金融产品均不到10%。

标题图片 : PIXTA

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