德岛县“高产”社长财经
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此项统计始于2010年，本次是第9次实施。上一次调查实施于2017年。德岛县已经连续五次位居第一。另外，本地出生者担任社长的比率“本地率”方面，以冲绳县的企业最多，占比达到92.89%。
东京商工调查依据自身建立的企业数据库内约400万家企业的法人代表数据，筛选已经公布出身地的人员进行了统计。诞生率方面，由于各都道府县的社长人数会受到人口多少的影响，所以用各个都道府县出身的社长人数与人口普查数据中列出的截至2020年10月1日的人口进行了对比计算。
关于德岛的社长诞生率连续多次保持第一的主要原因，调查列举了尊重实干和实惠的县民性格、尖端产业和创新企业聚集、人口减少率较高等。社长诞生率第二名开始依次是山形县（1.185%）、香川县（1.134%）、秋田县（1.105%）、爱媛县（1.021%）、广岛县（0.957%）和高知县（0.931%）等。
2021年社长诞生率排行榜
|排名
|都道府县
|诞生率（％）
|1 (1)
|德岛县
|1.358
|2 (2)
|山形县
|1.185
|3 (3)
|香川县
|1.134
|4 (4)
|秋田县
|1.105
|5 (5)
|爱媛县
|1.021
|6 (7)
|广岛县
|0.957
|7 (12)
|高知县
|0.931
|8 (10)
|福岛县
|0.930
|9 (6)
|山梨县
|0.929
|10 (20)
|青森县
|0.913
（东京商工调查的数据，括号内数字为2017年上一次调查排名）
2021年社长本地率排行榜
|排名
|都道府县
|本地率(％）
|1 (1)
|冲绳县
|92.89
|2 (2)
|爱知县
|89.51
|3 (4)
|广岛县
|87.54
|4 (3)
|北海道
|87.26
|5 (5)
|香川县
|86.01
|6 (6)
|宫城县
|85.67
|7 (8)
|栃木县
|84.95
|8 (10)
|群马县
|84.45
|9 (9)
|德岛县
|84.33
|10 (7)
|静冈县
|84.23
（东京商工调查的数据，括号内数字为2017年上一次调查排名）
诞生率最低的是排在第47位的埼玉县（0.26%），第46位和第45位分别是千叶县（0.27%）和神奈川县（0.33%），都属于首都圈。据分析，这些县吸引了大量流入人口，人口增加率较高，所以社长诞生率被相对压低了。
另一方面，针对冲绳县社长本地率位居第一的原因，该公司认为，主要是以旅游业为主的各个行业开办公司的意愿很高。社长本地率第二名开始依次是爱知县（89.51%）、广岛县（87.54%）、北海道（87.26%）、香川县（86.01%）等。反过来本地率最低的是奈良县（65.9%），然后是长崎县（67.0%）、兵库县（67.9%）和佐贺县（68.5%）。全国平均值为79.8%。
标题图片：PIXTA
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