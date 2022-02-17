日本信息库

东京商工调查实施的《社长产出率和本地率》调查显示，基于2021年各都道府县人口统计的社长“产出率”方面，德岛县以1.358%的占比位居日本第一。

此项统计始于2010年，本次是第9次实施。上一次调查实施于2017年。德岛县已经连续五次位居第一。另外，本地出生者担任社长的比率“本地率”方面，以冲绳县的企业最多，占比达到92.89%。

东京商工调查依据自身建立的企业数据库内约400万家企业的法人代表数据，筛选已经公布出身地的人员进行了统计。诞生率方面，由于各都道府县的社长人数会受到人口多少的影响，所以用各个都道府县出身的社长人数与人口普查数据中列出的截至2020年10月1日的人口进行了对比计算。

关于德岛的社长诞生率连续多次保持第一的主要原因，调查列举了尊重实干和实惠的县民性格、尖端产业和创新企业聚集、人口减少率较高等。社长诞生率第二名开始依次是山形县（1.185%）、香川县（1.134%）、秋田县（1.105%）、爱媛县（1.021%）、广岛县（0.957%）和高知县（0.931%）等。

2021年社长诞生率排行榜

排名 都道府县 诞生率（％） 1 (1) 德岛县 1.358 2 (2) 山形县 1.185 3 (3) 香川县 1.134 4 (4) 秋田县 1.105 5 (5) 爱媛县 1.021 6 (7) 广岛县 0.957 7 (12) 高知县 0.931 8 (10) 福岛县 0.930 9 (6) 山梨县 0.929 10 (20) 青森县 0.913

（东京商工调查的数据，括号内数字为2017年上一次调查排名）

2021年社长本地率排行榜

排名 都道府县 本地率(％） 1 (1) 冲绳县 92.89 2 (2) 爱知县 89.51 3 (4) 广岛县 87.54 4 (3) 北海道 87.26 5 (5) 香川县 86.01 6 (6) 宫城县 85.67 7 (8) 栃木县 84.95 8 (10) 群马县 84.45 9 (9) 德岛县 84.33 10 (7) 静冈县 84.23

（东京商工调查的数据，括号内数字为2017年上一次调查排名）

诞生率最低的是排在第47位的埼玉县（0.26%），第46位和第45位分别是千叶县（0.27%）和神奈川县（0.33%），都属于首都圈。据分析，这些县吸引了大量流入人口，人口增加率较高，所以社长诞生率被相对压低了。

另一方面，针对冲绳县社长本地率位居第一的原因，该公司认为，主要是以旅游业为主的各个行业开办公司的意愿很高。社长本地率第二名开始依次是爱知县（89.51%）、广岛县（87.54%）、北海道（87.26%）、香川县（86.01%）等。反过来本地率最低的是奈良县（65.9%），然后是长崎县（67.0%）、兵库县（67.9%）和佐贺县（68.5%）。全国平均值为79.8%。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。