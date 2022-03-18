日本劳动生产率连续50年在G7国家中排名垫底

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1970年以来，日本的劳动生产率在七国集团（G7）中始终处于垫底状态。如果认为“明明工作很卖力，这个结果真让人感到可悲……”，那就赶紧取消冗长的会议和避免浪费太多时间进行内部协调吧！

日本生产率本部发布的报告显示，基于经济合作与发展组织（OECD）数据，2020年日本生产劳动率为每小时49.5美元（购买力平价换算为5086日元），在38个经合组织成员国中排名第23位。排名较上一年下降两位，是自有可比数据的1970年以来的最低水平。这个数值不到爱尔兰（121.8美元）和卢森堡（111.8美元）的一半。劳动生产率是对一名员工在1小时内可以创造出多少产品或服务进行数值化处理后得出的数据，是一个反映劳动方式效率高低的指标。

即便是在新冠肺炎的流行导致经济活动大幅受限的背景下，日本仍然采取了发放就业调整补助金等重视维持就业的措施，这成为压制生产率的重要原因，导致了排名的下降。

从G7国家排名变化来看，日本自1970年以来一直铁打不动地稳居末席，生产率水平仅相当于排名最高的美国（80.5美元，购买力平价换算为8282日元）的60%。2000年时相当于美国的70%左右，2010年左右降至65%左右，近年来进一步降至60%左右，愈发呈现出差距扩大之势。

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