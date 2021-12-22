日本昭和年代以来的重大火灾事故

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12月17日，大阪市北区商业街上一栋大楼发生火灾，24人不幸遇难。在此让我们回顾一下日本昭和年代以来造成多人死伤的重大建筑物火灾。

2021年12月17日，大阪市北区一栋八层钢筋混凝土大楼发生火灾，造成14名男性和10名女性共计24人不幸遇难。大阪府警方将此认定为建筑物放火杀人案件，在天满警署成立了专案组。

依据消防厅和国土交通省等部门在网站上公布的信息，编辑部梳理了昭和年代以来造成10人以上死亡的重大建筑物火灾事故（地震等灾害导致的火灾除外）。

遇难者最多的是1972年5月13日大阪市千日百货商场发生的火灾事故。起火原因是装修工人丢弃的烟头没有熄灭，造成了118人死亡，81人受伤。次年，也就是1973年11月29日，熊本市大洋百货商场发生了一起造成104人死亡、124人受伤的火灾。罪魁祸首同样也是烟头。

上世纪80年代，酒店火灾非常突出。1980年11月20日，栃木县藤原町川治王子酒店发生火灾（起火原因为焊接火星），造成45人死亡，1982年2月8日，东京永田町新日本酒店发生火灾（起火原因为烟头），造成33人死亡。

本世纪第一个十年里发生的重大火灾事故中，人为纵火多达半数。比如，东京新宿歌舞伎町一栋商住两用大楼（2001年9月1日，44人死亡）、京都市京阿尼工作室（2019年7月18日，34人死亡）发生的火灾事故等。

半世纪以来日本发生的重大建筑物火灾事故（死亡10人以上）

发生时间 地点 死伤人数和起火原因 2021年12月17日 大阪市：一栋八层大楼 24人死亡、4人受伤。疑为纵火（截至2021年12月18日上午8点） 2019年7月18日 京都市：京阿尼工作室 34人死亡、34人受伤。纵火 2018年1月31日 札幌市：普通住宅楼 11人死亡、3人受伤。调查中 2015年5月17日 神奈川川崎市：简易住宿楼 11人死亡、17人受伤。纵火 2013年10月13日 福冈市：整形外科医院 10人死亡、5人受伤。医疗器械 2009年3月19日 群马渋川市：收费养老院 10人死亡、1人受伤。烟头 2008年10月1日 大阪市：商住混合大楼影视包房 16人死亡、9人受伤。纵火 2003年4月11日 鹿儿岛市：南国烟花厂 10人死亡、4人受伤。调查中 2001年9月1日 东京新宿：歌舞伎町商住混合大楼 44人死亡、3人受伤。纵火 2001年5月5日 千叶四街道市：土木工程员工宿舍 11人死亡。不明 1990年3月18日 兵库尼崎市：长崎屋尼崎店 17人死亡、25人受伤。不明 1987年6月6日 东京东村山市：公共老年福利院 17人死亡、6人受伤。不明 1986年2月11日 静冈东伊豆町：大东馆酒店 24人死亡。燃气热水器 1983年2月21日 山形藏王町：藏王观光酒店 11人死亡、2人受伤。烤火炉 1982年2月8日 东京永田町：新日本酒店 33人死亡、34人受伤。烟头 1980年11月20日 栃木藤原町：川治王子酒店＊ 45人死亡、22人受伤。焊接火星 1980年8月16日 静冈市：静冈站前地下商业街 15人死亡、223人受伤。燃气爆炸 1973年11月29日 熊本市：大洋百货商场 104人死亡、124人受伤。烟头 1972年5月13日 大阪市：千日百货商场 118人死亡、81人受伤。烟头 1969年2月5日 福岛郡山市：盘光酒店 31人死亡、41人受伤。火炉 1968年11月2日 神户市 : 池之坊满月城酒店 30人死亡、44人受伤。地下锅炉房 1966年3月11日 群马水上町：菊富士酒店＊ 30人死亡、29人受伤。煤油炉 1955年2月17日 横滨市 : 养老院 99人死亡、8人受伤。手暖炉余烬 1939年5月9日 东京板桥：大日本赛璐珞工厂 32人死亡、200人以上受伤。烟头 1932年12月16日 东京日本桥：白木屋百货商场 14人死亡、500人以上受伤。电线短路

编辑部依据消防厅、国土交通省、各地方政府等单位的网站公开信息制作。＊为当时的地名

标题图片：新日本酒店发生火灾，1982年2月8日，东京都千代田区永田町（时事社）

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