日本人除夕夜吃什么？热腾腾的荞麦面是必须

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又是一年即将过去，大家一年辛苦了。调整好心态，把今年留下的遗憾化作明年努力的方向，在除夕夜的钟声里，吃上一碗热腾腾的荞麦面，让身心获得片刻的放松。

每到一些特殊的时候，人们总会不由自主地想吃一些特别的东西，有的代表了好兆头，有的和节庆活动相关。Recruit公司针对日本全国1034名20到69岁民众询问调查了“每年特定日子里的必吃食物”，结果显示，回答“跨年荞麦面”的受访者最多，占比达66.7%。这意味着有三分之二的受访者每年都在除夕夜吃荞麦面跨年。另外，超过半数的还有“御节料理（日式年菜）”和“圣诞蛋糕”，占比分别为55.8%和52.0%。上世纪90年代由便利连锁店推出，从关西地区传遍全国的“惠方卷”（一种相对较粗的手卷寿司——译注），则获得了44.1%的支持率。选择“春分秋分时节的牡丹饼”“七草粥”的受访者比例也超过20%，进入了前十名。

无论男女老幼，都有过半数受访者支持“跨年荞麦面”，尤其是30到69岁的女性受访者中，几乎四分之三的人表示“每年都吃”；“御节料理”则特别受到五六十岁人群的支持。

关于位列榜首的“跨年荞麦面”的历史由来，通常的说法是荞麦面又细又长，寓意“长命百岁”“良缘长久”。也有一种完全相反的说法是，荞麦面容易断开，寓意“趋吉避凶”“斩断厄运”。另外，过去的金匠曾使用荞麦粉搓成的团子收集散落的金粉，所以它就被视为了能够带来财运的吉祥之物，加上荞麦在不适合水稻生长的寒冷贫瘠之地也可以茁壮成长，因此吃荞麦面又被赋予了祈求健康的美好愿望。

标题图片 : PIXTA

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