2022年，虎年话虎

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2022年的干支纪年是壬寅年。干支起源于中国古代的阴阳五行思想，原本由十个天干和十二个地支组合而生，但在现代日本，很少提及天干。十二地支经常以相应的动物形象出现在贺年卡的插图中，或是化身为象征某个年份的卡通形象，所以就连年幼的孩子也很熟悉。在虎年到来之际，让我们虎年话虎。

寅的方位和时刻

干支也可以用来表示年、月、日、时刻、方位等概念。如果从“子”开始，按顺时针方向将一个圆进行十二等分，那么寅处在正东偏北30度角的方位（东偏东北）。在历史剧中经常听到的“丑寅”方位（东北），那是丑和寅的中间点，被视为阴阳道中的鬼门。

寅的时刻是以凌晨4点为中心的前后两小时。

与虎相关的惯用说法

虎是“力量”和“权威”的象征。“狐假虎威”指的是借用别人的威势来欺压和恐吓他人的小人；激怒有权有势之人则被形容为“踩老虎尾巴”。

日本人常将爱不释手的物品、珍爱的藏品称作“虎子”，这个说法借用的是母虎舐犊情深，悉心抚育孩子之意。如果想要获得有价值的东西，那就“不入虎穴焉得虎子”，必须要做好遭遇危险的心理准备。

传说中，老虎为躲避象群而藏进竹林之中，所以在日本的水墨画和屏风画中，经常可以看到“虎和竹”同框出现。由于“酒”的日语发音也可以念作“sasa”，与“笹（细竹）”字同音，所以日本人会用“变成老虎”来比喻喝醉，把烂醉如泥的人叫做“大虎”。

由文、武、龙、虎、豹、犬六卷构成的中国古代兵书《六韬》，在“虎韬之卷”中记载了兵法的奥妙，所以日本经常把传授秘诀的书籍称作“虎之卷”，有时还会引申用于指代讲义蓝本或帮助理解课程内容的参考书。

守护过江户城之西部的虎之门

东京港区的“虎之门”地区紧邻政府办公区霞关，在城市再开发过程中，相继建起了一栋栋集最先进技术于一体的办公大楼。它原本是位于江户城外围护城河边的城门名称。有一种说法认为，按照青龙、白虎、朱雀、玄武分列四方的四神思想，它应该得名于镇守西方的白虎。这种说法似乎颇有道理。

明治维新后，原来的城门已被拆除，但部分遗迹还保留在文部科学省的办公区内。



文部科学省办公区内的江户城外围护城河的石墙（PIXTA）

标题图片 : PIXTA

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