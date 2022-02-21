30%受访企业认为“日元贬值不利”

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尽管在人们的印象中，日本的出口型产业强烈厌恶日元升值，但对于内需型企业来说，超预期的日元贬值则是暴击！

近期，由于美国利率上升以及对奥密克戎毒株造成的疫情再次蔓延的忧虑，外汇市场上日元持续贬值。东证一部和二部两个板块的主要制造业上市公司2021财年（2021年4月1日至2022年3月31日）初期设想汇率平均为1美元兑105.5日元，但最近日元贬值的程度已经超出了这一预期。

东京商工调查去年12月1日至9日实施了一项问卷调查，获得6941家企业的回答，29.27%的受访企业表示“日元贬值不利”。另一方面，4.9%的受访企业表示“有利”。前者几乎达到了后者的6倍。

从行业来看，主要是“纤维和服装批发行业”（59家中的39家）和“食品制造业”（207家中的125家）等行业认为“不利”，日元贬值的负面影响正在这些产品和原材料依赖于进口的内需型行业逐渐显现出来。

表示“不利”的企业在被问及日元贬值带来的经营风险时，回答最多的是“材料、燃料费等间接成本增加”（1575家），其次是“进口产品涨价导致直接成本增加”（1325家）。（共有2020家企业回答）

关于“理想的汇率水平”，认为日元贬值“有利”的企业中，回答“110日元到115日元之间”的企业最多，平均值为1美元兑113日元。而认为日元贬值“不利”的企业中，回答“105日元到110日元”的企业较多。

标题图片: PIXTA

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