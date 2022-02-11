日本属虎人口1025万人，少子化现象突出

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恭贺新禧，虎年大吉。从虎年出生的日本人口来看，2010年出生人口（今年12岁）为106万人，较属于第二次婴儿潮一代的1974年出生的198万几乎减少了一半。据说，新冠疫情导致许多人主动避孕，2022年出生人口还将进一步减少。

日本总务省统计局的推算数据显示，截至2022年1月1日的属虎人口为1025万人，在总人口（1.2545亿人，男性6099万人，女性6447万人）中的占比为8.2%。其中，男性499万人，女性526万人，女性比男性多27万人。

从属虎人口的出生年份来看，属于“第二次婴儿潮一代”的1974年出生（2022年满48岁）的人口最多，为198万人，其次是属于“婴儿潮一代”的1950年出生（2022年满72岁）的人口为185万人，1962年出生（2022年满60岁）的人口为153万人。

最年轻的2010年出生（2022年满12岁）的人口为106万人，仅为1974年出生人口的大约一半。

不同岁数的属虎人口

出生年份 / 年龄 人口（万人） 比例（%） 2010 / 12岁 106 10.4 1998 / 24岁 127 12.4 1986 / 36岁 139 13.6 1974 / 48岁 198 19.3 1962 / 60岁 153 14.9 1950 / 72岁 185 18.0 1938 / 84岁 97 9.5 1926 / 96岁 19 1.9

出处：总务省

从十二属相来看，属牛的人口最多，为1139万人，属虎的人口数量（1025万人）位列第九。

各个属相的人口数量

十二属相 人口（万人） 比例（%）/ 排名 总人口 12545 100％ 子鼠 1126 9.0 / ② 丑牛 1139 9.1 / ① 寅虎 1025 8.2 / ⑨ 卯兔 1010 8.0 / ⑩ 辰龙 1028 8.2 / ⑧ 巳蛇 1034 8.2 / ⑤ 午马 981 7.8 / ⑫ 未羊 1039 8.3 / ④ 申猴 1029 8.2 / ⑦ 酉鸡 991 7.9 / ⑪ 戌狗 1033 8.2 / ⑥ 亥猪 1111 8.9 / ③

出处：总务省

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