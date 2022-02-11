日本属虎人口1025万人，少子化现象突出

日本属虎人口1025万人，少子化现象突出生活 社会
恭贺新禧，虎年大吉。从虎年出生的日本人口来看，2010年出生人口（今年12岁）为106万人，较属于第二次婴儿潮一代的1974年出生的198万几乎减少了一半。据说，新冠疫情导致许多人主动避孕，2022年出生人口还将进一步减少。
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日本总务省统计局的推算数据显示，截至2022年1月1日的属虎人口为1025万人，在总人口（1.2545亿人，男性6099万人，女性6447万人）中的占比为8.2%。其中，男性499万人，女性526万人，女性比男性多27万人。
从属虎人口的出生年份来看，属于“第二次婴儿潮一代”的1974年出生（2022年满48岁）的人口最多，为198万人，其次是属于“婴儿潮一代”的1950年出生（2022年满72岁）的人口为185万人，1962年出生（2022年满60岁）的人口为153万人。
最年轻的2010年出生（2022年满12岁）的人口为106万人，仅为1974年出生人口的大约一半。
不同岁数的属虎人口
|出生年份 / 年龄
|人口（万人）
|比例（%）
|2010 / 12岁
|106
|10.4
|1998 / 24岁
|127
|12.4
|1986 / 36岁
|139
|13.6
|1974 / 48岁
|198
|19.3
|1962 / 60岁
|153
|14.9
|1950 / 72岁
|185
|18.0
|1938 / 84岁
|97
|9.5
|1926 / 96岁
|19
|1.9
出处：总务省
从十二属相来看，属牛的人口最多，为1139万人，属虎的人口数量（1025万人）位列第九。
各个属相的人口数量
|十二属相
|人口（万人）
|比例（%）/ 排名
|总人口
|12545
|100％
|子鼠
|1126
|9.0 / ②
|丑牛
|1139
|9.1 / ①
|寅虎
|1025
|8.2 / ⑨
|卯兔
|1010
|8.0 / ⑩
|辰龙
|1028
|8.2 / ⑧
|巳蛇
|1034
|8.2 / ⑤
|午马
|981
|7.8 / ⑫
|未羊
|1039
|8.3 / ④
|申猴
|1029
|8.2 / ⑦
|酉鸡
|991
|7.9 / ⑪
|戌狗
|1033
|8.2 / ⑥
|亥猪
|1111
|8.9 / ③
出处：总务省
标题图片 : PIXTA
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