正月初七的七草粥：祛病息灾，调理肠胃

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春之七草，指的是水芹、荠菜、鼠麴草、繁缕、宝盖草、芜菁和萝卜。每年1月7日吃“七草粥”，也意味着从此走出节假日模式，正式开始新一年的生活和工作。过去，春之七草都是在山上和路边自然生长的野生植物，而近年来，超市等推出了七草套装产品，用来十分方便。

江户时代，幕府规定了五个法定节日，称为“五节句”，其中，每年第一个节日是1月7日的“人日节句”。据说中国古代，人们食用由七种蔬菜熬制的蔬菜羹，这种习俗传到日本后逐渐变成了蔬菜粥的形式。在绿叶蔬菜稀缺的严冬时节，采摘院子里和野外山林中萌芽并顽强生长的早春植物食用，这也是老百姓的生活智慧。以下用图片为大家介绍被钢筋混凝土围困的都市生活中鲜有机会看到的七草。

水芹

簇生于湿地和田埂，散发着清爽的香气，据说具有健胃和调理肠道的功效。大城市的超市里往往只有茎和叶出售，而在地方城镇，人们还将根部用做火锅的食材。



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荠菜

结在花下的果实（种子），因形似日本乐器三味线的拨子而以“Penpen草”（Penpen是三味线的拟声词）的爱称为人熟知。大概许多日本人都有用荠菜制作“拨浪鼓”玩耍的记忆，把种子部分从花梗上拉下，但不可拉断，然后两手搓动花梗以发出声响。

形容荒凉无比的土地时，日本人会说“连Penpen草都不长”。反过来也就意味着，Penpen草是一种无处不在，十分常见的杂草。据说其具有利尿和解热功效。



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鼠麴草

别名母子草。在野外山林自然生长，初春开出黄色花朵。被认为具有预防感冒咳嗽等功效。现在制作日式青团“草饼”通常都使用艾蒿，但据说过去用的是鼠麴草。



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繁缕

平安时代的植物词典《本草和名》将其定名为波久倍良，广泛分布于住家庭院和道旁路边。据说过去日本人曾将其晒干粉碎后加盐，像现在的牙膏那样使用。



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宝盖草

自然生长于在田地和田间小路，据说对肌肉痛和跌打撞伤等有疗效。



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芜菁

又称圆根，具有消食、解毒、消肿等功效。



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萝卜

日语中还曾以“清白”二字标记，读做Suzushiro。



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