在东京都港区，随便走走都能碰到公司老总？财经 生活
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东京商工调查针对日本全国约400万家企业实施的《公司总裁居住街区》调查显示，港区的“赤坂”继2020年的上一次调查之后再次位列榜首。共有3739名老总住在赤坂地区，大幅领先于第二名。包括“赤坂”在内，港区共有7个地区进入前十名，反映出公司老总们选择住在公司附近的意愿强烈。
港区以外，新宿区的“西新宿”和“新宿”地区也位居前列，渋谷区虽然只有“代代木”进入了前十，但“广尾”“惠比寿”“神宫前”进入了前20名。
除了港区“芝浦”排名第七外，江东区“丰洲”和中央区“胜doki”也分列第11位和第14位，这些高层塔楼公寓林立的海湾沿岸地区也拥有稳固的人气。
公司总裁居住的街区排名（町村级别区划）
|町村
|人数（人）
|1（1）
|港区赤坂
|3739
|2（2）
|新宿区西新宿
|3079
|3（3）
|港区六本木
|2960
|4（5）
|渋谷区代代木
|2848
|5（4）
|港区南青山
|2800
|6（6）
|港区高轮
|2628
|7（8）
|新宿区新宿
|2515
|8（7）
|港区芝浦
|2511
|9（10）
|港区三田
|2433
|10（9）
|港区南麻布
|2398
出处：东京商工调查 括号内数字为2020年调查时的排名
从市区郡级别的区划来看，东京23区包揽了前十名。居住在世田谷区的老总人数最多，为50943人，自2012年开始实施此项调查以来，首次突破5万人。另外，世田谷区的人口和家庭户数均居23区之首，以成城地区为代表，该区作为安静高雅的居住区拥有极高的认知度。
港区排名第二，共有36087名老总安家落户，在该区总人口中的占比为13.8%，相当于每七名区民中就有一位，可谓“遍地是老板”。既然人数如此之多，那么大家难免会觉得，在小馆子里吃饭时，邻座的食客说不定就是个公司老板。但实际上，港区白天的活动人口超过94万人（2015年人口普查数据），达到了区民人数的4倍，所以现实中并不会那么频繁地碰到那些老总。
大田区排名第三。除了拥有田园调布、山王等高档住宅区外，这里也是著名的“制造业街区”，包括街道工厂在内的许多中小微企业的老板都选择在这里安家落户。
公司总裁最多的10个城区（都内）
|社长人数（人）
|1
|世田谷区
|50943
|2
|港区
|36087
|3
|大田区
|27175
|4
|新宿区
|26880
|5
|渋谷区
|26789
|6
|练马区
|25999
|7
|杉并区
|23317
|8
|江户川区
|21590
|9
|足立区
|21091
|10
|目黑区
|20370
出处：东京商工调查
如果是东京以外的地区，那么以居住在“埼玉县川口市”的老总人数最多，为18801人，其次是“千叶县船桥市”“千叶县市川市”等邻近东京的地区。
公司总裁最多的10个城市（东京以外）
|社长人数（人）
|1
|埼玉县川口市
|18801
|2
|千叶县船桥市
|13604
|3
|千叶县市川市
|13509
|4
|大阪府东大阪市
|13421
|5
|鹿儿岛县鹿儿岛市
|13290
|6
|兵库县西宫市
|12992
|7
|千叶县松户市
|11766
|8
|大阪府丰中市
|11453
|9
|栃木县宇都宫市
|10940
|10
|爱媛县松山市
|10887
出处：东京商工调查
东京商工调查分析认为，尽管距离东京市中心较远的安静高档住宅区依然人气稳固，但由于老总们越来越倾向于住在公司附近，所以中心城区的人气开始上升。拥有高档居住空间、设备和安保系统完备的高档公寓、塔楼公寓似乎支撑起了中心城区的这种居住需求。
标题图片 : PIXTA
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