在东京都港区，随便走走都能碰到公司老总？

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东京都港区每七名居民中就有一位公司老总！？在小馆子里坐你旁边吃姜汁烧肉套餐的人，说不定就是其中的一位。

东京商工调查针对日本全国约400万家企业实施的《公司总裁居住街区》调查显示，港区的“赤坂”继2020年的上一次调查之后再次位列榜首。共有3739名老总住在赤坂地区，大幅领先于第二名。包括“赤坂”在内，港区共有7个地区进入前十名，反映出公司老总们选择住在公司附近的意愿强烈。

港区以外，新宿区的“西新宿”和“新宿”地区也位居前列，渋谷区虽然只有“代代木”进入了前十，但“广尾”“惠比寿”“神宫前”进入了前20名。

除了港区“芝浦”排名第七外，江东区“丰洲”和中央区“胜doki”也分列第11位和第14位，这些高层塔楼公寓林立的海湾沿岸地区也拥有稳固的人气。

公司总裁居住的街区排名（町村级别区划）

町村 人数（人） 1（1） 港区赤坂 3739 2（2） 新宿区西新宿 3079 3（3） 港区六本木 2960 4（5） 渋谷区代代木 2848 5（4） 港区南青山 2800 6（6） 港区高轮 2628 7（8） 新宿区新宿 2515 8（7） 港区芝浦 2511 9（10） 港区三田 2433 10（9） 港区南麻布 2398

出处：东京商工调查 括号内数字为2020年调查时的排名

从市区郡级别的区划来看，东京23区包揽了前十名。居住在世田谷区的老总人数最多，为50943人，自2012年开始实施此项调查以来，首次突破5万人。另外，世田谷区的人口和家庭户数均居23区之首，以成城地区为代表，该区作为安静高雅的居住区拥有极高的认知度。

港区排名第二，共有36087名老总安家落户，在该区总人口中的占比为13.8%，相当于每七名区民中就有一位，可谓“遍地是老板”。既然人数如此之多，那么大家难免会觉得，在小馆子里吃饭时，邻座的食客说不定就是个公司老板。但实际上，港区白天的活动人口超过94万人（2015年人口普查数据），达到了区民人数的4倍，所以现实中并不会那么频繁地碰到那些老总。

大田区排名第三。除了拥有田园调布、山王等高档住宅区外，这里也是著名的“制造业街区”，包括街道工厂在内的许多中小微企业的老板都选择在这里安家落户。

公司总裁最多的10个城区（都内）

社长人数（人） 1 世田谷区 50943 2 港区 36087 3 大田区 27175 4 新宿区 26880 5 渋谷区 26789 6 练马区 25999 7 杉并区 23317 8 江户川区 21590 9 足立区 21091 10 目黑区 20370

出处：东京商工调查

如果是东京以外的地区，那么以居住在“埼玉县川口市”的老总人数最多，为18801人，其次是“千叶县船桥市”“千叶县市川市”等邻近东京的地区。

公司总裁最多的10个城市（东京以外）

社长人数（人） 1 埼玉县川口市 18801 2 千叶县船桥市 13604 3 千叶县市川市 13509 4 大阪府东大阪市 13421 5 鹿儿岛县鹿儿岛市 13290 6 兵库县西宫市 12992 7 千叶县松户市 11766 8 大阪府丰中市 11453 9 栃木县宇都宫市 10940 10 爱媛县松山市 10887

出处：东京商工调查

东京商工调查分析认为，尽管距离东京市中心较远的安静高档住宅区依然人气稳固，但由于老总们越来越倾向于住在公司附近，所以中心城区的人气开始上升。拥有高档居住空间、设备和安保系统完备的高档公寓、塔楼公寓似乎支撑起了中心城区的这种居住需求。

标题图片 : PIXTA

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