对疫情的“不安”略有缓和：年轻人群也有6成追求“现实”

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2021年依然是新冠疫情肆虐的一年。远程办公模式落地生根，大家已经习惯隔着屏幕和同事见面。“下班后顺便喝一杯”“大家都很辛苦，聚会庆祝一下！”之类的想法也变得无法轻易实现。在这样的背景下，我们是如何面对不安与孤独的呢？

筑地本愿寺（东京都中央区）针对首都圈1600名18岁到79岁民众实施了一次关于新冠疫情期间不安情绪的调查。针对未来一年的生活，将“感到非常不安”设为10分，“完全没有感到不安”设为0分，让受访者打分后计算出的平均值为5.5分。

2020年实施的同项调查平均值为6.2分，这就意味着不安程度下降了0.7个百分点。据分析，原因在于实施调查的11月，疫苗接种工作顺利推进，新增感染人数持续减少，还有疫情持续两年后大家都积累了不少经验。

关于具体对哪些问题感到不安，回答健康和收入的受访者人数比上一年有所减少，而回答“必须思考人生的结束方式”的受访者占比增加了3.9个百分点。或许是新冠疫情导致了人们不得不重新思考生活方式。

18到29岁的年轻人群中，每三人就有一人对“失去学习机会”“失去结识新朋友的机会”“必须提升技能”感到不安。似乎大家都对居家抗疫生活和学校停课等原因导致人生经历的缺失而感到焦虑。

与发生疫情之前相比，现在人们的行动受到了很多限制，关于在人际交往和体验方式上，选择“线下还是线上”这个问题，习惯使用数字化设备的18到29岁年轻人群对线上方式抱以积极态度。但年轻群体中，也有多达60%的受访者寻求线下联系和真实体验，可见即使“新生活方式”已经逐渐普及，但人们还是没有丧失追求面对面沟通价值的意愿。

标题图片 : Pakutaso

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