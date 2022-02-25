大城市上班族有意移居地方，千叶、神奈川和长野最受青睐

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一份民间企业的意识调查显示，多达近三成的都市圈白领有意移居地方。其中半数称“正在考虑”“正在准备”，表现出了付诸实际行动的积极态度。

NTTComs调查公司与NTT数据经营研究所针对都市圈上班族联合实施的移居地方意识调查显示，27.9%的受访者表示“有意”移居地方，占到整体的近三成。其中，15.0%表示“发生疫情之前就已经开始关注”，12.9%表示“发生疫情之后开始关注”。

此次调查实施于2021年9月中旬，对象为居住在东京都23区、首都圈3县主要都市、大阪和名古屋两市的共约1000名白领上班族，包括高管及董事、公司正式员工、公务员、团体组织的职员，年龄在30到59岁之间。其中，33.4%未婚，60.4%已婚，6.2%离婚或丧偶。

关于移居地方，51.2%的受访者表示“发生疫情之前没有关注”，19.7%的受访者表示“说不清楚”。另一方面，表示关注的受访者中，半数称“感兴趣，正在考虑”“正在准备付诸行动”“已经付诸行动”。

当被问及考虑移居地方时重视的要素时，选择“到超市等生活基础设施的距离和店铺数量”的受访者最多，占比达52.8%，其次是“住房费用低廉”（50.0%）、“前往东京市中心的交通”（48.3%）、“符合兴趣爱好的环境和土地”（35.1%）、“距离供职单位近”（33.0%）等。可见，即便有移居地方的意愿，但大家还是希望维持现有的生活水平，在一定程度上保证前往东京市中心的交通等方面的便利性。

移居地方时重视的要素（%）

超市等生活基础设施的距离和店铺数量 52.8 住房费用的低廉 50.0 前往东京市中心的交通 48.3 符合兴趣爱好的环境和土地 35.1 距离供职单位近 33.0 公司的制度支持 29.5 移居地的地方政府是否提供补贴 28.5 公司的资金支持 23.3 已迁居人群的感想或口碑 20.1 子女教育环境的完善程度 16.3 适合务农的环境和土地 7.6 其他 2.1

（NTTComs调查公司、NTT数据经营研究所2021年联合调查数据）

关于移居候选地，选择千叶、神奈川、长野三县的受访者占比均为15.3%，并列第一。然后依次是东京市郊（12.2%）、埼玉县（11.8%）、北海道（11.1%）、静冈县（10.4%）、“候选地未定”（9.7%）、群马县（8.0%）等。关于选择候选地的理由，选择“自然环境优越”的受访者最多，占比为49.3%。

标题图片：PIXTA

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