疫情下，日本中小学生体能明显下降

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日本体育厅的调查显示，少年儿童的体能出现了明显下降。这或许是受到了新冠疫情的影响，室外玩耍和运动机会减少。

日本体育厅发布的针对全国中小学生实施的2021年度《全国体能与运动能力调查》结果显示，与上一次于2019年度实施的调查相比，8种测试项目的成绩均有所下降，体能总分方面，无论男生还是女生也都出现了大幅下滑。似乎新冠疫情蔓延的影响加剧了中小学生体能的下降。

此次调查实施于2021年4月至7月，对象为小学五年级和初中二年级的大约200万名学生。测试项目为握力、50米跑、长跑（往返跑）、垒球或手球投掷等共计8项。2011年度和2020年度暂停了调查。

在8个项目的成绩数值化后的体能合计分数（满分80分）平均值方面，小学五年级男生为52.5分（2019年度为53.6分），女生为54.7分（2019年度为55.6分）；初中二年级男生为41.1分（2019年度为41.6分），女生为48.4分（2019年度为50.0分）。由此可以看出中小学生体能均较上一次调查有所下降。

从主要项目来看，初中二年级男生的长跑（1500米跑）平均时间为6分47秒2，比2019年度慢了7.2秒，初中二年级女生长跑（1000米）平均时间为4分58秒3，比2019年度慢了7.7秒，下滑幅度明显。在50米跑上，虽然初二男生速度提高了0.01秒，但小学五年级的男女生和初二女生，速度分别降低了0.03秒、0.01秒和0.07秒。此外，在握力、立定跳远两个项目上，除了初二男生外，其他调查群体的成绩均呈现出下降趋势。

关于体能下降的主要原因，除疫情期间各种校园活动受到限制外，体育厅还列举了运动时间较过去减少、使用智能手机和玩游戏的时间增多、肥胖儿童增多等原因。

标题图片：PIXTA

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