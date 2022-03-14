私家车每月的维护费用，多数人在2万日元以下

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拥有私家车，可以获得出行的自由和乐趣，但也需要付出相应的成本。2021年汽油价格高涨，恐怕许多人在加油的时候都会犹豫要不要加满？

提供计时停车、共享汽车等服务的Park24公司针对用户实施的问卷调查（3542份有效回答）显示，私家车单月维护费用在“1万到1.5万日元”之间的受访者最多，占比为34%，“1.5万到2万日元”的占比为23%，单月维护费用在2万日元以下的受访者占到了半数以上。

从私家车的类型来看，轻型轿车单月维护费用在“1万到1.5万日元”之间的受访者占比为52%，意味着这类汽车的维护费用远低于其他类型的汽车。另一方面，跑车单月维护费用在“5万日元”以上的受访者占比超过了10%。

关于车辆费用中感觉负担最大的项目，选择“车辆检验费用”的受访者最多，占比为53%，其次是“汽油和燃料费”（47%）、“机动车税”（43%）。在该公司2019年实施的汽油价格相关调查中，40%的受访者认为普通汽油“每升140日元以上”的价格较高。由于2021年下半年的汽油价格一直在每升160日元到170日元之间波动，所以车主们的负担感可能还会比往年更大。

关于如何节省维护费用，表示“没有特意做过什么”的受访者最多，占比为37%，其次是“选择维护费用较低的车辆”（28%）。

标题图片 : PIXTA

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