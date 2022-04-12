日本20到29岁年轻群体的金钱意识调查

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在整个社会沉浸在经济泡沫中的那个年代，“高学历”“高收入”“高个子”的“三高”男性是炙手可热的“抢手货”。泡沫经济破灭后，在所谓“失去”的年代出生长大的20多岁年轻人，似乎更加注重现实，而不是去追求“更多”“更好”。

SMBC Consumer Finance Co.,Ltd.2021年12月针对20到29岁年轻人群实施的金钱意识调查（1000份有效样本）显示，关于“觉得可以结婚的家庭年收入”，回答“500万日元”及以下的受访者合计占比为51.9%。

在2020年的调查中，回答“500万日元”及以下的受访者合计占比为47.9%，过半数受访者认为至少需要600万日元才会对结婚产生积极想法，也就是说，年轻人考虑结婚的年收入门槛降低了。

对于觉得“想要第一个孩子”的家庭年收入，选择“500万日元”的受访者最多，占比为14.1%，“600万日元”及以下的合计占比达到了50.0%。2020年的调查中，“600万日元”及以下的合计占比为47.9%，可见这方面的年收入门槛也有所下降。

在购买住房问题上，似乎所有受访者都认为收入还要更高一些才行，但选择“800万日元”及以下的合计占比达到了过半数的57.9%。2020年的调查中，“800万日元”及以下的合计占比为48.9%。

标题图片：PIXTA

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