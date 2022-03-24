6月起日本宠物店销售的宠物，必须植入微芯片

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随着修订版《动物爱护法》的施行，2022年6月开始，繁育人和宠物店必须承担为猫狗植入微芯片的义务。已经有主人的宠物属于“建议植入”的对象，但一项调查显示，超过半数的受访者表示“拒绝给自家毛孩子体内植入异物”，不愿安装微芯片。

随着修订版《动物爱护法》的施行，从2022年6月开始，繁育人和宠物店必须承担法定义务，为自己销售的猫狗植入含有宠物主人信息的微芯片。微芯片是直径2毫米、长12毫米左右的圆柱形芯片，由兽医通过注射器植入猫狗的体内。通过专用设备读取数据后，可以查询宠物主人的信息。除了防止宠物被弃养外，还有助于发生灾害时寻找走失的宠物。

日本趋势研究网（运营公司：NEXER）通过问卷调查网页对2000人实施的调查显示，关于是否了解微芯片植入义务，76.3%的受访者表示“不知道”，说明广大民众尚未充分了解制度已经发生变化。

2000名受访者中，有433人目前喂养着猫狗宠物，包括买过多只宠物的人在内，表示自家宠物“植入了微芯片”的受访者占比仅为24.5%。

已经有主人的猫狗属于建议植入微芯片的对象。340名受访者表示“没有植入”，当被问到今后是否愿意植入时，55.9%表示“不愿植入”。仅有17.6%表示“愿意植入”。

关于“不愿植入”的理由，主要是“活体植入芯片有违伦理”“完全在室内喂养，往体内植入人工异物可能会出现问题”等。另外，表示“正在纠结”的受访者给出了“植入芯片很可怜”“取决于花费多少钱”等理由。

日本趋势研究网日文原文

标题图片 : PIXTA

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