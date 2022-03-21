2021年贸易统计数据出炉，进出口额均创历史次高水平

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尽管新冠疫情旷日持久，但全球经济决不能坐以待毙。2021年的日本进出口贸易额双双创下历史次高水平。然而，受到资源价格上涨影响，贸易数据时隔两年再次录得赤字。

财务省公布的数据显示，2021年贸易收支（出口额减去进口额）赤字为14722亿日元，这也是时隔两年再次出现贸易赤字。

出口额为830931亿日元，同比增长21.5%，创下仅次于2007年（839314亿日元）的历史次高水平。得益于新冠疫情下一度急剧萎缩的全球经济企稳复苏，日本的钢铁（增长48.1%）、汽车（增长11.9%）等产品出口额增长喜人。

受到资源价格上涨和日元贬值造成的物价上涨影响，进口额达到了845652亿日元，同比增长24.3%。从进口品类来看，原油（增长49.1%）、液化天然气（增长33.1%）和非铁金属（增长64.3%）增幅显著，受进口新冠疫苗因素影响，医药品也有所增长。

标题图片 : 路透社

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