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日本第二高山和第二大河在哪里？

自然与环境

众所周知，日本最高的山是富士山，最长的河是信浓川。但从第二名开始，人们的答案就千差万别了。本篇我们来温习一下日本的十大高山和大河。
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正确答案是，第二高的山是北岳，第二长的河是利根川。十大高山和长河全部位于东日本地区。

全国共有23座海拔超过3000米的高山，集中在山梨、长野、静冈和岐阜四个县。随着全球导航卫星系统（GNSS）等新型测量技术的发展和普及，国土地理院于2014年4月1日修改了全国三角高程测量成果的数值。数值更新后，此前排在第四位的间岳，高度上升了一米，与奥穗高岳并列第三。

信浓川发源于山梨、埼玉、长野三县交界处的甲武信岳（海拔2475米），流经长野县境内的河段称作“千曲川”，流入新潟县境内后称作“信浓川”，最后流入日本海。十大长河中，信浓川、石狩川、天盐川、最上川、阿贺野川等五条河流入日本海。利根川、北上川、阿武隈川、木曾川、天龙川则流入太平洋。

日本十大高山

排行 名称 海拔（m） 所在地
1 富士山 3776 山梨县、静冈县
2 北岳 3193 山梨县
3 奥穗高岳 3190 长野县、岐阜县
3 间岳 3190 山梨县、静冈县
5 枪岳 3180 长野县、岐阜县
6 东岳 3141 静冈县
7 赤石岳 3121 长野县、静冈县
8 涸泽岳 3110 长野县、岐阜县
9 北穗高岳 3106 长野县、岐阜县
10 大喰岳 3101 长野县、岐阜县

出处：依据国土交通省HP制作

日本十大河流

排行 河流名称 长度（km） 流经地
1 信浓川 367 新潟、长野（千曲川）、群马
2 利根川 322 茨城、栃木、群马、埼玉、千叶、东京
3 石狩川 268 北海道
4 天盐川 256 北海道
5 北上川 249 岩手、宫城
6 阿武隈川 239 福岛、宫城
7 木曾川 229 长野、岐阜、爱知、三重、滋贺
7 最上川 229 山形、宫城
9 天龙川 213 长野、爱知、静冈
10 阿贺野川 210 新潟、福岛、群马

出处：依据国土交通省HP制作

标题图片：PIXTA

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