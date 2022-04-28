日本第二高山和第二大河在哪里？自然与环境
众所周知，日本最高的山是富士山，最长的河是信浓川。但从第二名开始，人们的答案就千差万别了。本篇我们来温习一下日本的十大高山和大河。
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正确答案是，第二高的山是北岳，第二长的河是利根川。十大高山和长河全部位于东日本地区。
全国共有23座海拔超过3000米的高山，集中在山梨、长野、静冈和岐阜四个县。随着全球导航卫星系统（GNSS）等新型测量技术的发展和普及，国土地理院于2014年4月1日修改了全国三角高程测量成果的数值。数值更新后，此前排在第四位的间岳，高度上升了一米，与奥穗高岳并列第三。
信浓川发源于山梨、埼玉、长野三县交界处的甲武信岳（海拔2475米），流经长野县境内的河段称作“千曲川”，流入新潟县境内后称作“信浓川”，最后流入日本海。十大长河中，信浓川、石狩川、天盐川、最上川、阿贺野川等五条河流入日本海。利根川、北上川、阿武隈川、木曾川、天龙川则流入太平洋。
日本十大高山
|排行
|名称
|海拔（m）
|所在地
|1
|富士山
|3776
|山梨县、静冈县
|2
|北岳
|3193
|山梨县
|3
|奥穗高岳
|3190
|长野县、岐阜县
|3
|间岳
|3190
|山梨县、静冈县
|5
|枪岳
|3180
|长野县、岐阜县
|6
|东岳
|3141
|静冈县
|7
|赤石岳
|3121
|长野县、静冈县
|8
|涸泽岳
|3110
|长野县、岐阜县
|9
|北穗高岳
|3106
|长野县、岐阜县
|10
|大喰岳
|3101
|长野县、岐阜县
出处：依据国土交通省HP制作
日本十大河流
|排行
|河流名称
|长度（km）
|流经地
|1
|信浓川
|367
|新潟、长野（千曲川）、群马
|2
|利根川
|322
|茨城、栃木、群马、埼玉、千叶、东京
|3
|石狩川
|268
|北海道
|4
|天盐川
|256
|北海道
|5
|北上川
|249
|岩手、宫城
|6
|阿武隈川
|239
|福岛、宫城
|7
|木曾川
|229
|长野、岐阜、爱知、三重、滋贺
|7
|最上川
|229
|山形、宫城
|9
|天龙川
|213
|长野、爱知、静冈
|10
|阿贺野川
|210
|新潟、福岛、群马
出处：依据国土交通省HP制作
标题图片：PIXTA
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