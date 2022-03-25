高考之前吃“必胜料理”，首选是“自己喜欢的食物”

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一项调查显示，70%以上的高中生会在高考上阵前吃“必胜料理”。表示其实最想吃“合胃口食物”的受访学生最多，为讨口彩而一定要吃炸肉排和御结寿司的学生仅占三成。

Recruit集团旗下升学信息媒体“Studysapuri进路”面向高中生实施的关于高考等大试上阵前是否会吃“必胜料理”的调查显示，绝大多数受访者“一听必胜料理首先想到的是炸肉排”（炸肉排在日语中与“取胜”谐音，都是katsu——译注）”。在多选提问中，选择此答案者占比达到了81.8%，稳居第一。

调查于2021年11月采用线上方式实施，对象为全国各高中男女学生共计500人。关于考试前“首先想到的必胜料理”，从第二位开始分别是“御结寿司（寓意结缘）”（11.2%）、“加吉鱼（寓意喜庆）”（10.8%）、“纳豆（粘着不弃，直到胜利）”、“拉面”（7%）、“寿喜烧”（6.6%）等。

在读高中生首先想到的“必胜料理”排行榜（％）

1 炸肉排（取胜） 81.8 2 御结寿司（结缘） 11.2 3 加吉鱼（喜庆） 10.8 4 纳豆（粘着不弃，直到胜利） 10.6 5 拉面 7.0 6 寿喜烧 6.6 7 鲣鱼（取胜） 5.4 8 脆皮肠（WINNER・胜利者） 5.2 9 劲道乌冬面（坚韧顽强） 4.8 10 火锅 3.4

（“Studysapuri进路”2021年调查数据）

关于“选择必胜料理的标准”，表示“首先考虑合胃口”的受访者最多，占比为40.8%，其次是炸肉排和御结寿司等“好口彩的吉利菜”（32.2%）、“有利于身体健康”（27.0%）。

另外，关于“是否吃过必胜料理”这个问题，表示“吃过”的受访者人数最多，占比达63.0%，其次是“知道，但没吃过”（34.4%），“不知道有这种东西”的受访者占比仅为2.6%，绝大多数受访者都知道有必胜料理。关于“是否想吃必胜料理”，74.0%的受访者表示“想吃”。

高考方面，2020年1月举行最后一次已经沿用了大约30年时间的大学入学考试中心考试，从2021年1月开始采用“大学入学统一考试”。按照独立行政法人大学入学考试中心官方网页的介绍，2021年统一考试的实到考生人数为484114人，比最后一次中心考试减少了大约43000人。2022年1月实施的统一考试报名人数为530367人，同比减少4878人。

标题图片：PIXTA

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