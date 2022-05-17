日本东北地区包揽“最能喝酒”排行榜前5名

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传统的稻米之乡，往往都有许多酒厂，而且，酒量大的人也相对较多？

Euglena（总部位于东京港区）针对2万多名使用过公司基因分析服务的用户，进行了基因组数据分析，并计算出了各个都道府县拥有“杜康（酒量大）基因”的人员比例。结果显示，青森县“五斗先生”最多，占比达68.92%，其次是冲绳、岩手、秋田和山形各县。

从地图上看一目了然。位居前列（红色越深，拥有“杜康基因”的人越多）的县主要集中在以东北地区为中心的北关东以北，而以近畿地区为中心的西日本人，似乎酒量相对较弱。

据说酒精耐受性基因（ALDH2）的基因型可以分为“不易宿醉”“容易宿醉”“根本不能喝酒”三种类型。此次发布的排行榜，是按照各个都道府县拥有“不易宿醉”型基因者的推算百分比高低来排名的。

标题图片 : PIXTA

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