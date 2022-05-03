东京人口净流入放缓，东京单极集中现象出现变化的征兆？

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高峰时段站在拥挤不堪的电车里单程花费一小时去上班。但如果结合远程办公，每周只需要去一两次办公室的话，在郊外悠闲生活也不错——恐怕越来越多人都会产生这种想法。避免“三密”以预防新冠疫情，也促使人们审视思考东京的过“密”问题。

基于总务省2021年居民基本台账的人口流动报告显示，“东京都迁入人数”和“东京都迁出人数”的差值为净流入5433人。自2014年开始采用含外国人在内的统计方式以来，尽管净流入已经连续持续八年，但此次的同比降幅超过了80%。如果仅看东京的23区，则是净流出14828人，自2014年以来首次出现负增长。

作为地方创生综合战略，日本政府提出的目标，是要在2015年开始的五年内遏制住地方人口向东京圈净流入的趋势，但却几乎没有取得任何成果。2020年发生新冠疫情后，远程办公逐渐普及，人们开始重新审视自己的生活方式，没想到这竟然令东京单级集中现象出现了变化的征兆。

东京都的流出人数为414734人，同比增加3.2%。从流出人口的去向看，迁入神奈川县者最多，有96446人；其次是埼玉县（78433人）和千叶县（58485人），也就是有半数以上的人迁往了东京以外的“东京圈”内其他地区。

不过，即使从东京圈（东京、埼玉、千叶、神奈川）整体来看，疫情发生以来，净流入速度也开始放缓，2021年共流入81699人，同比减少了17544人。

标题图片: Pakutaso

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