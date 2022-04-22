实际睡眠时间普遍少于6小时，压力导致睡眠不足

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据说90%以上的日本人都对自己的睡眠感到不满意。如果摆脱不了“压力大睡不着”，“睡了还是觉得疲惫”这种恶性循环，那就可能无法过上张弛有度的生活……。

一份调查显示，93.9%的受访者“对睡眠感到不满意”。

生产销售按摩椅等健康器具的富士医疗器具公司（大阪市）以全国4519人为对象实施的睡眠相关调查显示，大多数日本人都对自己的睡眠表示不满意，比如有18.0%表示“睡了还是觉得疲惫”，14.6%表示“会醒来多次”，11.6%表示“总想上厕所”。

关于对睡眠感觉不满意的原因，50.0%表示“压力大”，40.6%表示“上了年纪”，这两项占了绝大多数，还有一些人表示“疲于处理人际关系”“长时间工作”。本来睡眠是帮助人们消除疲劳的，但很多人却因为疲惫或压力大而睡不好，这样的现实充满了讽刺意味。

关于理想的睡眠时间，认为“8小时”的受访者最多，占比为50.9%，与选择“9小时”和“10小时以上”的合计占比达到了近60%。而关于工作日的睡眠时间，回答“6小时”的受访者最多，占比为36.7%。不足6小时的受访者占到了60%，仅有12.1%的人可以获得理想的“8小时”以上睡眠时间。休息日的睡眠时间方面，选择“7小时”的受访者最多，占比为32.9%，虽然能比工作日多睡一会儿，但仍然只有三分之一的人保证了理想的“8小时”以上睡眠。

标题图片 : PIXTA

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