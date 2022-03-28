日本实现食品出口万亿目标，扇贝出口额翻倍，牛肉和威士忌也很畅销

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2021年日本农林水产品出口额首次达到了政府提出的“一万亿日元”目标。据悉，即使受到新冠疫情影响，但着眼于终端消费者需求的零售和网络销售等渠道仍然增势喜人。政府将力争在2025年和2030年进一步突破两万亿和三万亿大关。

2021年日本农林水产品及食品出口额达到了12385亿日元，同比增长25.6%。尽管全球新冠疫情仍在持续，但针对经济活动企稳复苏的中国和美国的出口形势良好，面向零售企业和网络销售等方面积极开拓新销路的努力也取得了成效。

从品类来看，扇贝出口639亿日元，翻了一倍以上，由于面向美国个人消费者的分割切块商品大受欢迎，牛肉出口达到536.8亿日元，同比增长85.9%。威士忌（同比增长70.2%）、日本酒（同比增长66.4%）也实现了大幅增长。

从国家和地区来看，对中国大陆出口2224亿日元，同比增长35.2%，主要是受到餐饮业用扇贝和威士忌消费需求拉动。对中国香港地区出口2190亿日元，同比增长6%。对美国的牛肉出口额大幅增长，共计达1683亿日元，同比增长41.2%。

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