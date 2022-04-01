18岁意识调查显示，生理期排斥就医和用药，甚至认为应该忍着？

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据说，女性一生中要经历大约450次生理周期。购买生理用品等种种开销是只有女性需要面对的负担，生理期的身体状况对日常生活和学习就业造成的困扰也可能成为对女性不利的因素。日本财团以《18岁意识调查》的形式，了解了年轻一代对月经问题的认识。

日本财团对1000名17到19岁青年实施的网络调查显示，认为 “在女性的月经问题上具有足够知识”的男女受访者（“非常同意”“同意”合计比例）分别仅为17.8%和40.0%。

背景原因在于许多人觉得即使女性在月经方面遇到问题，也应该忍着，或者隐瞒，比如受访者中有38.6%表示不愿去医疗机构，30.6%不愿服药，29.2%觉得购买经期用品难为情。

有些女性经期身体状况导致日常生活受到影响，有些则一直勉强硬撑，有些甚至还遭受过“经期的身体不适得不到理解”“曾被怀疑是故意偷懒”等心理伤害。

发生新冠疫情以来，一些女性非正式员工因为经济原因买不起生理用品，这种“月经贫困”问题开始受到了关注。关于是否“应该把生理用品也纳入消费税减轻税率对象”，70%以上的女性受访者和50%的男性受访者都表示赞成（“赞成”“比较赞成”合计比例）。另外，超过60%女性受访者赞成“应该在公共卫生间免费派发生理用品”。

同时，74.4%的女性受访者和61.0%的男性受访者表示“男性也有必要了解更多关于月经问题的知识”。围绕“女性月经”的社会课题，在于除了女性自身外，男性也有必要加以理解。

标题图片 : PIXTA

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