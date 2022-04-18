相较于“清理财产”，更重视生前清理“数据遗产”

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智能手机的收费APP、订阅的电子杂志……。如果自己死后没有人帮忙解约，是否还会继续扣费？即使没有什么秘密，也不希望自己和朋友之间无聊的聊天记录被家人查看，进入这样的数字时代后，如何了却身后事或许也会发生变化。

乐天Insight公司（总部位于东京）2022年1月对全国1000名20到69岁民众实施的“临终事宜安排”调查显示，4.0%的受访者表示“正在实施”，7.0%表示“近期将会开始”，58.6%表示“到时候会开始准备”。整体上大约70%的人表示打算在某个时期开始着手安排后事。

具体内容上，选择“清理家中物品”的受访者最多，占比为60.9%，其次是“清理电脑和手机数据”（39.8%）。如今，相较于“清理财产”（31.9%），人们已经变得更关心整理数据了。

关于生前用过的电脑和手机内保存的数据，以及社交媒体账号和网上银行数据等“数字遗物”的认知度，回答“知道”和“听说过”的受访者合计比例为41.8%。年纪越大，对临终事宜越感迫切的男性，表示“知道”的比例也越高。

关于身后希望保留还是删除作为“数字遗物”的聊天软件信息和社交媒体发帖，大约70%的受访者表示“希望删除全部”信息服务内容。

标题图片 : PIXTA

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