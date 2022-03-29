消费者厅：警惕那些宣称“对新冠具有预防效果”的健康食品

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“用双歧杆菌抵御新冠病毒”“只要挂在脖子上就可以对周围空间除菌消毒”——这种宣称对新冠肺炎具有预防效果的商品广告，可谓是充斥网络，日本消费者厅认定“这种所谓的效果并不明确”，要求厂商规范标签的表述。

日本消费者厅于2021年12月至2022年2月期间，对通过网络广告宣传预防病毒效果的39家公司的33种产品实施了调查，之后做出了“可能会误导消费者认为这些产品具有显著效果”的判断，要求相关厂商依据《不当表述防止法》和《健康促进法》进行修改。尽管这是不具有强制效力的行政处分，但截至2月18日，39家企业中的38家已经按照要求实施了整改。针对其中登录了电商平台的厂商，相关信息还同时提供给了电商平台运营方。

要求整改的对象包括标榜“用维生素D抵御新冠病毒”“某某大学研究显示5-ALA（5-氨基乙酰丙酸）具有抑制新冠病毒增殖效果”等的健康食品，还有宣称只要挂在脖子上就可以清洁周围空气“颈挂式空间除菌剂”、可以破坏新冠病毒粒子的“抗病毒处理窗帘”、可以降低病毒浓度的“负离子发生器”等。

消费者厅负责人表示，“如果觉得用了这些产品就可以预防新冠病毒感染，放松了警惕，没有做好本应采取的防疫措施，那就是本末倒置了。今后可能还会出现类似的商品信息，希望大家注意辨别”，呼吁消费者提高警惕。

国立研究开发法人医药基础健康营养研究所的调查结果显示，“截至现阶段（2021年8月11日），尚未发现任何信息证明某种食品和材料对新冠肺炎具有预防效果”。

整改对象商品的表述示例

【健康食品】

某某大学的研究显示5-ALA（5-氨基乙酰丙酸）具有抑制新冠病毒增殖效果，引发轰动

防范新冠病毒，提升免疫力，每天一杯味噌汁（类黑精）抵抗衰老

维生素D抵御新冠病毒

蜂蜜的药效，通过提高免疫力来预防感冒，击退细菌和病毒，无惧新冠

借助双歧杆菌防范新冠病毒，提高免疫力，强健体魄，无惧疾病侵扰

用含有涩柿子单宁成分的糖、汽水等，可灭活新冠病毒，某某大学发布的研究结果显示“涩柿子中的单宁成分”可以实现新冠病毒无害化

【颈挂式空间除菌剂（二氧化氯）】

颈挂式 配有挂绳 防范新冠和其他病毒 安全安心无毒

【抗病毒处理窗帘】

可以破坏新冠病毒粒子！ 窗帘也能带来“安全”洗后仍有效果！所以安心！主动攻击附着在窗帘纤维上的病毒！

【负离子发生器】

让悬浮粒子变重后落到地上，以此尽可能减少病毒的吸入，降低细菌的浓度。有助于“防止感染疾病”和“防范新冠病毒”

出处：消费者厅

标题图片：PIXTA

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