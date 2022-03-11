噩耗！花粉季到来，杉树和日本扁柏相继进入花粉高峰期

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随着春天的气息日渐浓厚，令人头疼的花粉季也悄然到来。虽然受到严寒天气的影响，今年花粉开始飘散的时间晚于往年，但据说从本周后半周起，杉树花粉将开始在从西日本到东日本的广大地区飘散，日本扁柏花粉也将紧随其后……。本来应该令人心旷神怡的春天，却让花粉症患者又爱又恨。

2月21日，提供气象信息服务的Weathernews公司（总部位于千叶市）发布消息称，对花粉观测器检测出的花粉数量和用户症状报告进行综合分析的结果来看，东京都和九州等1都13县(*1)已经进入花粉季。

该公司称，受严寒天气影响，花粉飘散时间晚于往年，但2月中旬以后，九州和四国出现了最高15度左右的气温，雄花纷纷开花，已经进入花粉季。

预计九州、中国（本州岛西部地区——译注）及四国地区到3月中旬，关东和东海地区到3月下旬，杉树花粉会持续飘散，之后到4月中旬又会迎来日本扁柏花粉的高峰期。

北海道方面则有白桦花粉飘散，道南和道中地区将在四月末到五月初的黄金周前后，道北和道东地区将在5月中旬迎来花粉高峰期。

在花粉飘散量方面，2022年预计北海道（白桦花粉）同比增加180%，东北北部和北陆地区同比增加130%，关东和东海地区与上一年持平。另一方面，去年飘散量较大的西日本地区今年预计为去年的75%左右。

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标题图片 : PIXTA

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