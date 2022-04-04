小学生体育活动，全靠妈妈的参与来成全！？

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小学生的体育活动，离不开家长的参与。然而，与父亲相比，这方面的绝大部分负担都压在了母亲肩上。接送孩子、洗运动服、跟教练联系沟通，还要预约练习场地。母亲参与照顾孩子体育活动的情况，在日本已经由来已久，家庭内部性别分工的固化从中可略见一斑。

洗运动服的是妈妈，往返接送的是妈妈，陪伴练习的还是妈妈。

笹川体育财团实施的家长对子女体育活动参与情况的调查显示，如果没有妈妈的牺牲奉献，孩子们就无法投入到体育活动中去。调查实施于2021年9月，对象为第一个孩子在上小学的2400名母亲（各年级男女学生各200人）。

如果是棒球和足球等团队比赛项目，还有不少妈妈需要按照轮班制到练习场地接送孩子，准备练习后的零食等。像这样为自家孩子以外的整个团队分担责任的压力也都落在了母亲身上。

调查还让受访的母亲们回忆了她们少儿时期家长在这种体育活动团队中负责管理或当班等的情况，在参与度方面，父亲为7.4%，而母亲为22.2%，几乎相差了近3倍。也就是说，从祖父母的时代开始，主要由母亲参与孩子体育活动的这种家庭结构一直没有发生变化，性别分工看来已经固化。

标题图片 : PIXTA

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