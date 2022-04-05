2021年度高考 医学系合格率首次出现男女反转

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几年前发生过一起不可原谅的违规事件，掌管教育的文部科学省某局长竟然在其子升学问题上以权谋私。如果该事件没有曝光，或许立志成为医生的女生们还会在高考中继续遭受不公待遇。

在2021年度大学医学系医学科高考中，全国平均女性合格率为13.60%，男性为13.51%，女性高出男性0.09个百分点。这是自开始分性别统计合格率的2013年度以来，女性合格率首次超过男性。设有医学系（医学科）的全部81所大学中，北海道大学、名古屋大学、横滨市立大学、东海大学等42所大学的女性合格率高于男性。

2018年，在侦查文部科学省私立学校支援项目贪腐案件的过程中，发现东京医科大学文部科学省调高了某局长儿子的高考成绩，违规操作使其顺利入学。以此为契机，多所大学的医学系考试中，通过压低女生成绩等手段控制合格人数的操作已成为惯例的现象得以曝光。

该事件曝光后，文科省回溯公布了2013至2018年度六年间所有大学医学系的合格率，男性为11.25%，女性为9.55%，男性高出了1.7个百分点。2019年度以后，或许是由于违规行为得到了纠正，男女合格率的差距逐渐缩小，最终出现了反转。

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