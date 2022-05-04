日本中小学教师，缺口达2558人

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文部科学省首次实施的实际情况调查显示，2021年度全国公立中小学教师未能按计划到岗，“教师缺口”达到了2558人。

此项调查由68个都道府县及政令指定都市的教育委员会等单位联合实施，确认了32903所调查对象学校，截至到2021年4月开学日是否存在“教师缺口”。结果显示，836079名定员编制中，有2558个（0.31%）岗位空缺。出现教师缺口的学校数量为1897所，相当于总数的5.8%。

从各类学校的师资不足率来看，小学为0.32%，初中为0.40%，高中为0.14%，特殊教育学校为0.32%。存在教师缺口的学校比例方面，特殊教育学校最高，占比为13.1%（142所），然后依次是初中7.0%（649所）、小学4.9%（937所）、高中4.8%（169所）。

教师缺口状况（截至2021年4月）

缺口人数（比例） 出现缺口的学校数量（比例） 小学 1218（0.32％） 937（4.9%） 初中 868（0.4%） 649（7.0%） 高中 217（0.14％） 169（4.8%） 特殊教育学校 255（0.32％） 142（13.1%） 合计 2558（0.31％） 1897（5.8%）

（文部科学省调查）

出现教师缺口的背景原因，是大批“团块世代”（二战后第一次婴儿潮时期出生人口——译注）的教师退休，虽然职位空缺增多，但厌恶长时间劳动的年轻一代中愿意从事教职工作的人不断减少。近年来，尤其是中小学教育一线教师，长时间工作和身兼多项工作的现象已经成为一个备受关注的社会问题。此外，各地方政府考虑到少子化问题的发展，对录用正式编制的教师并不积极，在学校教育一线，出现了工作不稳定的非正式教师越来越多的倾向。

文部科学省同期发布的2021年度（2020年度实施）公立学校教师录用考试实施情况显示，小学竞争率（录取倍率）为2.6倍，创下历史新低，较2000年12.5倍的峰值水平大幅下滑。初中为4.4倍，高中为6.6倍，特殊教育学校为3.1倍，均只有本世纪头十年高峰时期的30%到60%左右。

标题图片：PIXTA

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