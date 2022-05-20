网络广告费，超过电视等传统四大媒体合计规模

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过去，电视媒体一直是广告宣传的流量担当。但随着互联网的普及，电视收视率缓慢但持续地下降，2019年，网络广告规模首次超过电视媒体，最终甚至超过了传统四大媒体的总和。

电通公司每年实施的调查显示，2021年日本的广告费总额为67998亿日元，同比增长10.4%，时隔两年再次转为正增长。受新冠疫情影响，2020年的广告费总额录得9年来的首次负增长，但2021年下半年企业复工复产、东京奥运及残奥会等大型活动的举办成为了拉动广告费增长的重大积极因素。

传统四大媒体（电视、广播、杂志和报纸）合计规模为24538亿日元，同比增长8.9%。尽管四大媒体的广告费较此前大幅滑落的2020年有所增长，但仍不及疫情发生前的2019年。

另一方面，网络广告费为27052亿日元，同比增长21.4%。旷日持久的居家抗疫和消费需求，加上东京奥运及残奥会的举办拉动视频服务用户数增长，促进了视频广告的发展。网络广告在广告费总额中的占比达到39.8%，首次超过了传统四大媒体的总和。

过去，电视媒体一直是广告宣传的流量担当，但2019年网络广告首次超过了电视，即使是在疫情影响导致广告费整体下滑的2020年，网络广告依然保持了正增长。最终，网络成为了拉动广告费整体增长的主力。

标题图片 : PIXTA

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