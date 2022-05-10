日本人口持续减少：出生人数连续六年创新低，死亡人数创战后历年之最

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据说，新冠疫情发生以来，大学积极引入线上授课方式，社团活动和吃饭聚会等人员聚集性的活动也少了很多。新冠病毒阻碍了人与人之间的面对面接触，今后或许会导致结婚人数减少、少子化问题进一步加剧，并在相当漫长的时间里不断困扰人类社会。

厚生劳动省发布的人口动态统计估算报告显示，2021年出生人数为842897人，较上一年减少29786人，连续六年创出新低。估算值包含了居住在海外的日本人和居住在日本的外国人，为此，如果仅限于“居住在日本的日本人”数量，估计还要减少3万人左右。

发生新冠疫情的第一年，即2020年的死亡人数11年来首次出现负增长，但2021年又转为正增长，共计死亡1452289人，同比增加67745人，创下战后历年之最。从公布的2021年1至9月的死亡原因来看，以超高龄化为背景的衰老和吸入性肺炎导致死亡的人数有所增加。

死亡人数减去出生人数得出的人口自然减少数量为609392人，首次超过了60万。

婚姻登记数量也降至战后最低水平，仅为514242对，同比减少了4.3%。在日本，人们普遍不赞成婚前和婚外妊娠，婚姻登记数的下滑恐将导致出生人数进一步减少。

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