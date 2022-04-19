东京累计感染人数突破100万：回头来看，第一波和第二波疫情只是“涟漪”

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日本政府第一次发布紧急状态宣言时，东京的街道几乎变得鸦雀无声。现在回头来看，那只是如同微微泛起的涟漪一般。2022年1月27日，东京累计感染人数超过50万，短短一个月后的3月1日又进一步突破了100万。即便面对如此凶猛的疫情，如今第一波疫情时的紧迫感和寂静都已无影无踪。或许是因为与新冠共存的模式已经成为人们的日常？

2022年3月1日，东京新冠病毒累计感染人数突破100万。

2021年10月至12月期间，东京新增感染人数以单日数十人的速度递增，基本保持了平稳，但传染力极强的奥密克戎毒株自2022年1月开始扩散以来，第六波疫情造成新增感染人数出现激增。1月27日累计突破50万，短短一个月后更是翻倍超过了100万。

2月3日，单日新增感染人数首次超过2万。之后虽呈现出减少趋势，但依然维持在1万人左右的高位。

第一次发布紧急状态宣言的2020年4月9日，东京都单日新增感染人数为87人。所有人都惧怕感染，上下班时间段的电车空空荡荡，商务办公街区也是鸦雀无声。将各个时期的感染人数制成图表来看，第一波和第二波疫情可谓只是微不足道的“涟漪”。