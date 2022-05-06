相较于“灾害”，小学生家长更担心“网上纠纷”

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在昭和时代，如果孩子比平时回家晚，家长们就会担心是不是被卷入了什么犯罪事件或者事故。而如今，孩子们从小就可以通过智能手机随意进入网络空间，即使待在家中，恐怕家长也有操不完的心。

著名安防企业西科姆（SECOM）针对400名家长调查了他们对子女日常生活有何担忧的问题（多选回答），结果显示，选择“户外事故或受伤”的受访者最多，占比为70.2%；其次是“被拐骗或遇到路上行凶”（58.9%）、“被陌生人搭话或纠缠”（58.5%）。担心“网上纠纷”的受访者占比也超过了50%，高于“受到灾害伤害”。如今，孩子们拿着智能手机玩游戏或通过社交媒体接触网络空间已是司空见惯的常态，所以即便待在家中，也免不了为孩子的安全担心。

关于具体对孩子在使用网络时的哪些问题感到担心，多数受访者选择了“视力下降和睡眠不足”（70.7%）。其次是“接触到不良网站”和“充值纠纷”。在“最担心的问题（图标中的深色部分）”上，选择“欺凌等同学朋友之间的纠纷”的受访者也比较多。

关于孩子使用网络的安全对策，比较普遍的是制定家庭内部规矩，诸如“规定使用时间、地点和限度”“要求孩子保证不随意充值”等，而“设置网络内容过滤器”的受访者占比仅为32.6%。

关于新冠疫情造成孩子日常生活的变化，超过50%的受访者表示“玩游戏的时间增多了”“看视频的时间增多了”，其次是“看电视或DVD的时间增多了”。相较于和父母聊天、和朋友联系，孩子们沉浸在个人世界的时间变多了。

标题图片 : PIXTA

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