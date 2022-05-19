日本中小企业30%的员工，因癌症无奈离职！？

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据说，日本中小企业员工癌症检查实施率较低，被查出癌症后，30%的人都选择了离职。癌症在日本被称做国民病，是每两人中就会有一人罹患的疾病，因而有必要完善相关机制，建立友好的环境，让所有人都可以早发现、早治疗，出院后安心地回归职场。

2020年，日本有378385人因癌症死亡，占到死亡总数的27.6%。自1981年以来，癌症已经连续39年成为头号杀手，堪称“国民病”，但相应的对策却并不完善。

大同生命保险公司在2020至2021年的两年间，针对16000名中小企业主实施了一项问询调查，多达75%的受访者表示“关注癌症对策”。但回答“实施过员工癌症检查”的比例仅为40%。人员规模越小，实施率越低，“21人以上”公司的实施率为52%，“5人以下”公司仅为31%。

26%的企业“迄今有（有过）患癌症的员工”，其中30%的人在既定的停职休假期限过后或在公司劝退下离职。

标题图片 : PIXTA

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