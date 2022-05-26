应急食品，储备天数创历史最高纪录

日本信息库

东日本大地震已经过去11年。随着灾区重建的稳步展开，人们在日常生活中已经逐渐淡忘了对地震的记忆，但日本无法逃脱某一天再次遭到大地震侵袭的命运。因此希望每一个人都能抱着防患于未然的意识，思考应急储备和避难等问题。

Weathernews公司针对旗下服务用户等实施的调查（9495人参与）显示，关于储备了几天的应急食品这个问题，10%的受访者回答“大约1天”，42%回答“大约3天”，25%回答“大约1周”，23%回答“没有储备”，合计有近八成的受访者表示有所储备。平均储备天数达到3.09天，创下自2010年开始此项调查以来的历史最高纪录。从各县的情况来看，经历过东日本大地震的东日本地区太平洋沿岸各县民众的储备意识较强。

从逐年变化来看，2019年以后储备应急食品的天数大幅增加，Weathernews公司分析认为，2018年西日本暴雨、2019年15号台风“法茜”和19号台风“海贝思”等造成了大面积洪灾和停电，再加上2020年以来的新冠疫情，想必这些经历增强了人们对防灾储备之必要性的认识。

同时，关于是否知道发生灾害时的避难场所和逃生路线这一问题，表示对自家附近的“避难场所和路线都知道”和“只知道场所”的受访者比例合计达到了93%；而对公司或学校附近的避难场所，合计只有72%的受访者表示“知道”，相当于四个人中就有一人不知道去何处可以避难。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。