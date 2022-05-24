日本儿童虐待案，数量创新高

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在全社会越来越关注虐待问题的背景下，警方逮捕嫌犯的案件数量呈现出增多趋势，2021年达到了历史最高的2174起。受新冠疫情影响，许多学校停课或采用远程授课，加上外出受限，被关在家中无处可逃的孩子们，内心备受煎熬。

2021年，日本警方处理的儿童受虐案件为2174起，同比增加1.9%，创下历史新高。在社会关注度越来越高的背景下，第三方通报和寻求咨询的事例增多，通过加强与儿童咨询所的合作，警方掌握的虐童案件也呈现增加趋势。

这些案件中，身体虐待有1766起，占总体的80%；精神虐待和疏于照顾分别为48起和21起。加害者中，儿童生父1039人，生母568人，养父和继父371人，生母的姘居男子115人。

遭到伤害的18岁以下儿童为2219人，同比增加2.2%，同样创下历史新高。其中54名儿童死亡，并且有29人是被嫌犯自杀时带着共同致死的。

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