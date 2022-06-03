日本的公司总裁，平均年龄60.3岁

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信用调查业巨头帝国数据库公司的调查结果显示，截至2021年12月，日本全国的公司总裁，平均年龄达60.3岁。首次实施此项调查的1990年时为54.0岁，之后持续趋于老龄化。

帝国数据库公司基于自身掌握的全国147万家企业的数据，筛选出除个体、非营利和公益法人等企业之外的其他企业的总裁相关数据后，统计分析出了此次的调查结果。

从公司总裁年龄来看，50到59岁这一年龄段人数最多，占比27.6%，60到69岁26.9%，70到79岁20.2%，40到49岁17.1%。80岁以上的公司总裁占比也有4.7%。70到79岁和80岁以上这两个年龄段的合计占比达到了近25%，较5年前（2016年）的数据（合计19.2%）大幅上升。

2021年一年中，在公司总裁新老换班的企业，新任总裁平均年龄由之前的68.6岁下降到了52.1岁，平均年轻了16.5岁。

针对各年龄段的现任总裁，在调查了他们是否有接班人后发现，大约50%的60到69岁公司总裁，大约40%的70到79岁公司总裁，大约30%的80岁以上公司总裁都还没有接班人，可见即便是高龄公司总裁，他们当中也有不少存在着无人接班的情况。调查对象企业2021年的公司总裁新老交替率为3.92%，与本世纪头十年的4%强相比，仍持续微降趋势。

从主要行业来看，房地产业的平均年龄最大，为62.4岁，其次是制造业（61.3岁）、批发业（61.1岁）、零售业（60.3岁）、运输通信业（60.0岁）等。

标题图片：PIXTA

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