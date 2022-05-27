女性管理人员调查：“有升职意愿”的人不到一半

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一项针对1000名女性管理人员实施的调查结果，再次证实了女性升职意愿偏低。在性别角色分工意识极强的日本，似乎结婚和生育等人生大事都对女性的工作方式产生了影响。

提供人才服务的Adecco Group公司针对1065名级别相当于科长以上的女性管理人员实施了一项意识调查，结果显示，只有11.9%的受访者是主动走上管理岗位的，而希望进一步晋升的受访者不到一半，仅为48.6%。

关于不愿升职的原因，选择“压力会增加”的受访者占了绝大多数（56.5%），其次是“对目前的职务感到满意”（41.5%）、“觉得不适合自己”（40.0%）。

愿意升职的受访者中，47.9%因为“想加薪”，36.5%“想打造女性可以施展才干的职场”，31.9%“想拥有更大的决定权”。

当被问及怎样做才有利于增加女性管理人员时，回答“对女性兼顾育儿、护理老人和工作给予支持”的受访者最多（43.8%），其次是“调整管理岗位的职责和工作内容”（35.1%）、“促进职场对女性管理人员的理解”（34.6%）。

标题图片 : PIXTA

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